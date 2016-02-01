HTC U11 Özellikleri

HTC U11 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11, 2.45GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından HTC U11 12-Ultrapixel birincil kamera ve bir adet 16 megapiksel ön çekim lensi içeriyor.

HTC U11, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.90 x 75.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 169 gram ağırlığındadır.

HTC U11, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği de sunan bir akıllı telefon. Fakat bazı ülkelerde. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.