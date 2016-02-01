|HTC U11 Özellikleri
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HTC U11 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
HTC U11, 2.45GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından HTC U11 12-Ultrapixel birincil kamera ve bir adet 16 megapiksel ön çekim lensi içeriyor.
HTC U11, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.90 x 75.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 169 gram ağırlığındadır.
HTC U11, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği de sunan bir akıllı telefon. Fakat bazı ülkelerde. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|153.9 x 75.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|543 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|336 Saat
|Konuşma Süresi
|24.5 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|HTC U11 Fiyatı
|4000 ₺
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|HTC U11 Diğer Teknik Özellikleri
| Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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