HTC U11

HTC U11
663
3000 mAh
12 MP
5.5"
HTC U11
HTC U11
HTC U11
HTC U11
HTC U11
HTC U11
HTC U11
HTC U11 Özellikleri

HTC U11 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11, 2.45GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından HTC U11 12-Ultrapixel birincil kamera ve bir adet 16 megapiksel ön çekim lensi içeriyor.

HTC U11, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.90 x 75.90 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 169 gram ağırlığındadır.

HTC U11, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği de sunan bir akıllı telefon. Fakat bazı ülkelerde. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
HTC U11
4.5 (2 oy)

Boyutları 153.9 x 75.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 543 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 336 Saat
Konuşma Süresi 24.5 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
HTC U11 Fiyatı 4000 ₺
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
HTC U11 Diğer Teknik Özellikleri Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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