|Huawei Enjoy 6 Özellikleri
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Huawei’nin giriş seviyesindeki akıllı telefonu Huawei Enjoy 6, en fazla bataryasıyla ilgi çekiyor. Birçok farklı renk seçeneğine sahip olan Enjoy 6, polikarbon kasaya sahip olarak sunuluyor. 5 inçlik ekranında 1280×720 piksel HD görüntü kalitesini barındıran cihazda, 1.5 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci bulunmakta.
Ayrıca 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve Android 6.0 sürümüyle satışa sunuluyor. 5 MP ön kamera ve 13 MP arka kamerasıyla gelen Enjoy 6, arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusuyla da, beklenenden fazla verimlik sunuyor. Son olarak en önemli konusu olan bataryası ise; 4100 mAh. Oldukça uzun kullanıma sahne olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|143.2 x 70.4 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.8%
|Ekran Hacmi
|69.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|293 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Pembe, Beyaz, Altın, Mavi, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|648 Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Enjoy 6 Fiyatı
|200 €
|Editör Puanı
|71.5
|Çıkış Tarihi
|1 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Enjoy 6 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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