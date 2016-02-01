Huawei Enjoy 6 Özellikleri

Huawei’nin giriş seviyesindeki akıllı telefonu Huawei Enjoy 6, en fazla bataryasıyla ilgi çekiyor. Birçok farklı renk seçeneğine sahip olan Enjoy 6, polikarbon kasaya sahip olarak sunuluyor. 5 inçlik ekranında 1280×720 piksel HD görüntü kalitesini barındıran cihazda, 1.5 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci bulunmakta. Ayrıca 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve Android 6.0 sürümüyle satışa sunuluyor. 5 MP ön kamera ve 13 MP arka kamerasıyla gelen Enjoy 6, arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusuyla da, beklenenden fazla verimlik sunuyor. Son olarak en önemli konusu olan bataryası ise; 4100 mAh. Oldukça uzun kullanıma sahne olabilir.