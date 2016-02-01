Huawei Enjoy 6

Huawei Enjoy 6
217
4100 mAh
13 MP
5.0"
Huawei Enjoy 6
Huawei Enjoy 6
Huawei Enjoy 6 Özellikleri

Huawei’nin giriş seviyesindeki akıllı telefonu Huawei Enjoy 6, en fazla bataryasıyla ilgi çekiyor. Birçok farklı renk seçeneğine sahip olan Enjoy 6, polikarbon kasaya sahip olarak sunuluyor. 5 inçlik ekranında 1280×720 piksel HD görüntü kalitesini barındıran cihazda, 1.5 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci bulunmakta.

Ayrıca 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza ve Android 6.0 sürümüyle satışa sunuluyor. 5 MP ön kamera ve 13 MP arka kamerasıyla gelen Enjoy 6, arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusuyla da, beklenenden fazla verimlik sunuyor. Son olarak en önemli konusu olan bataryası ise; 4100 mAh. Oldukça uzun kullanıma sahne olabilir.
Tasarım
Huawei Enjoy 6
3 (1 oy)

Boyutları 143.2 x 70.4 x 7.9 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8%
Ekran Hacmi 69.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 293 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Pembe, Beyaz, Altın, Mavi, Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 648 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Enjoy 6 Fiyatı 200 €
Editör Puanı 71.5
Çıkış Tarihi 1 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Enjoy 6 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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