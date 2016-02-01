Huawei Enjoy 6c

Huawei Enjoy 6c
186
3020 mAh
13 MP
5.0"
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c
Huawei Enjoy 6c Özellikleri

Huawei Enjoy 6C akıllı telefonu Aralık 2016’da tanıtıldı ve 2017 ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Bu akıllı telefon aynı zamanda Huawei Enjoy 6s olarak da adlandırılıyor.

Huawei Enjoy 6C, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleği bulunuyor ve 256 GB’a kadar hafıza kart desteği sunuyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 6C, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

Huawei Enjoy 6c, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3020mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor.

Huawei Enjoy 6c, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Huawei Enjoy 6c
3.5 (2 oy)

Boyutları 143.5 x 69.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Enjoy 6c Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 81
Çıkış Tarihi 20 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Enjoy 6c Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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