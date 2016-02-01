Huawei Enjoy 6c Özellikleri

Huawei Enjoy 6C akıllı telefonu Aralık 2016’da tanıtıldı ve 2017 ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Bu akıllı telefon aynı zamanda Huawei Enjoy 6s olarak da adlandırılıyor.

Huawei Enjoy 6C, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. 32GB’lık dahili belleği bulunuyor ve 256 GB’a kadar hafıza kart desteği sunuyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 6C, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

Huawei Enjoy 6c, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3020mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor.

Huawei Enjoy 6c, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.