Huawei Enjoy 6s Özellikleri

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Enjoy 6S, bir önceki modeline göre daha kibar ve daha ince tasarımıyla ön plana çıkıyor.5 inç boyutunda olan ekranı; 720p HD çözünürlüğe, AMOLED ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olarak sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen 8 çekirdek ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal fotoğraflarınızı kaliteli biçimde çekebilirken; 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize netlik katabilirsiniz.

Altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan cihazda, Enjoy 6’a göre daha küçük batarya kullanılmış. 3020 mAh gücündeki batarya, normal kullanımda uzun süreli kullanım vaat etmektedir.