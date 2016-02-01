Huawei Enjoy 6s

Huawei Enjoy 6s
183
3020 mAh
13 MP
5.0"
Huawei Enjoy 6s
Huawei Enjoy 6s
Huawei Enjoy 6s
Huawei Enjoy 6s
Huawei Enjoy 6s Özellikleri

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Enjoy 6S, bir önceki modeline göre daha kibar ve daha ince tasarımıyla ön plana çıkıyor.5 inç boyutunda olan ekranı; 720p HD çözünürlüğe, AMOLED ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olarak sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen 8 çekirdek ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal fotoğraflarınızı kaliteli biçimde çekebilirken; 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize netlik katabilirsiniz.

Altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan cihazda, Enjoy 6’a göre daha küçük batarya kullanılmış. 3020 mAh gücündeki batarya, normal kullanımda uzun süreli kullanım vaat etmektedir.
Tasarım
Huawei Enjoy 6s
3.3 (3 oy)

Boyutları 143.5 x 69.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Enjoy 6s Fiyatı 250 €
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Enjoy 6s Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here