|Huawei Enjoy 6s Özellikleri
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Huawei’nin yeni akıllı telefonu Enjoy 6S, bir önceki modeline göre daha kibar ve daha ince tasarımıyla ön plana çıkıyor.5 inç boyutunda olan ekranı; 720p HD çözünürlüğe, AMOLED ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olarak sunuluyor.
Qualcomm tarafından geliştirilen 8 çekirdek ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal fotoğraflarınızı kaliteli biçimde çekebilirken; 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize netlik katabilirsiniz.
Altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan cihazda, Enjoy 6’a göre daha küçük batarya kullanılmış. 3020 mAh gücündeki batarya, normal kullanımda uzun süreli kullanım vaat etmektedir.
| Tasarım
|Boyutları
|143.5 x 69.9 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.7%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Enjoy 6s Fiyatı
|250 €
|Editör Puanı
|71
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Enjoy 6s Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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