|Huawei Enjoy 7 Plus Özellikleri
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Huawei Enjoy 7 Plus az önce tanıtıldı. Orta segmente göz dolduran özellikleri ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. Fiyatı ve daha detaylı bilgileri gün içerisinde aktaracağız.
Huawei Enjoy 7 Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Huawei Enjoy 7 Plus 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 7 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Huawei Enjoy 7 Plus, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.
Huawei Enjoy 7 Plus, çift SIM desteği bulunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|153.6 x 76.4 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Beyaz, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Enjoy 7 Plus Fiyatı
|1.150 ₺
|Editör Puanı
|81.25
|Çıkış Tarihi
|20 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Enjoy 7 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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