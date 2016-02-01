Huawei Enjoy 7 Plus

Huawei Enjoy 7 Plus
191
4000 mAh
12 MP
5.5"
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus Özellikleri

Huawei Enjoy 7 Plus az önce tanıtıldı. Orta segmente göz dolduran özellikleri ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. Fiyatı ve daha detaylı bilgileri gün içerisinde aktaracağız.

Huawei Enjoy 7 Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Enjoy 7 Plus 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 7 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Huawei Enjoy 7 Plus, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

Huawei Enjoy 7 Plus, çift SIM desteği bulunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
Huawei Enjoy 7 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 153.6 x 76.4 x 8.4 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Beyaz, Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Enjoy 7 Plus Fiyatı 1.150 ₺
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 20 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Enjoy 7 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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