Huawei Enjoy 7 Plus Özellikleri

Huawei Enjoy 7 Plus az önce tanıtıldı. Orta segmente göz dolduran özellikleri ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. Fiyatı ve daha detaylı bilgileri gün içerisinde aktaracağız. Huawei Enjoy 7 Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Huawei Enjoy 7 Plus 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 7 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor. Huawei Enjoy 7 Plus, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Huawei Enjoy 7 Plus, çift SIM desteği bulunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.