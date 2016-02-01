Huawei Enjoy 7S Özellikleri

Huawei Enjoy 7S akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.65 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Enjoy 7S, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 7S, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile geliyor.

Huawei Enjoy 7S, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 150.10 x 72.05 x 7.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei Enjoy 7S, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Telefonun ilk etapta Çin pazarı için üretildiğini belirtmekte fayda var.