Huawei Enjoy 7S

Huawei Enjoy 7S
286
3000 mAh
13 MP
5.65"
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S Özellikleri

Huawei Enjoy 7S akıllı telefonu Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.65 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Enjoy 7S, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Enjoy 7S, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile geliyor.

Huawei Enjoy 7S, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 150.10 x 72.05 x 7.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei Enjoy 7S, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.

Telefonun ilk etapta Çin pazarı için üretildiğini belirtmekte fayda var.
Tasarım
Huawei Enjoy 7S
3.2 (6 oy)

Boyutları 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 82.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Enjoy 7S Fiyatı 260 €
Editör Puanı 74.75
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Enjoy 7S Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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