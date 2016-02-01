Huawei Honor 6A

Huawei Honor 6A
193
3020 mAh
13 MP
5.0"
Huawei Honor 6A
Huawei Honor 6A Özellikleri

Huawei Honor 6A akıllı telefonu Mayıs 2017’de tanıtıldı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.0 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor 6A 1.2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Honor 6A arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Huawei Honor 6A, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3020mAh çıkarılabilir bir pille çalışıyor. Akıllı telefon 143.70 x 70.95 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 6A, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Huawei Honor 6A
4 (1 oy)

Boyutları 143.7 x 71 x 8.2 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.5%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş, Mavi, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor 6A Fiyatı 800 ₺
Editör Puanı 73
Çıkış Tarihi 01 Haziran 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 6A Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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