Huawei Honor 6A Özellikleri

Huawei Honor 6A akıllı telefonu Mayıs 2017’de tanıtıldı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.0 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor 6A 1.2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Huawei Honor 6A arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Huawei Honor 6A, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3020mAh çıkarılabilir bir pille çalışıyor. Akıllı telefon 143.70 x 70.95 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 6A, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.