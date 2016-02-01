Huawei Honor 6x Özellikleri

Huawei şirketinin en yeni telefonlarından birisi olan Huawei Honor 6X, tasarım ve donanımıyla orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. Metal bir gövdeye ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan Honor 6X, parmak izi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.

5.5 inçlik Full HD çözünürlükle sunulan ekranı, 2.5D camdan üretilmiş. 8 çekirdekli Kirin 655 işlemcisine sahip olan cihazda, 4 GB LPDDR3 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de kullanıcıların hizmetinde.

12 MP ve 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, arka çekimler oldukça kaliteli. 3340 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlar için tasarlanmış olması, etkileyici özellikleri arasında.