|Huawei Honor 6x Özellikleri
|
Huawei şirketinin en yeni telefonlarından birisi olan Huawei Honor 6X, tasarım ve donanımıyla orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. Metal bir gövdeye ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan Honor 6X, parmak izi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.
5.5 inçlik Full HD çözünürlükle sunulan ekranı, 2.5D camdan üretilmiş. 8 çekirdekli Kirin 655 işlemcisine sahip olan cihazda, 4 GB LPDDR3 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de kullanıcıların hizmetinde.
12 MP ve 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, arka çekimler oldukça kaliteli. 3340 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlar için tasarlanmış olması, etkileyici özellikleri arasında.
| Tasarım
|Boyutları
|150.9 x 72.6 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.8%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 655
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.340 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|650 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor 6x Fiyatı
|210 €
|Editör Puanı
|79.25
|Çıkış Tarihi
|25 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor 6x Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|