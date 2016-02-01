Huawei Honor 6x

Huawei Honor 6x
135
3340 mAh
12 MP
5.5"
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x
Huawei Honor 6x Özellikleri

Huawei şirketinin en yeni telefonlarından birisi olan Huawei Honor 6X, tasarım ve donanımıyla orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. Metal bir gövdeye ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan Honor 6X, parmak izi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.

5.5 inçlik Full HD çözünürlükle sunulan ekranı, 2.5D camdan üretilmiş. 8 çekirdekli Kirin 655 işlemcisine sahip olan cihazda, 4 GB LPDDR3 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Bunun yanı sıra, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği de kullanıcıların hizmetinde.

12 MP ve 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, arka çekimler oldukça kaliteli. 3340 mAh batarya gücüyle de uzun kullanımlar için tasarlanmış olması, etkileyici özellikleri arasında.
Tasarım
Huawei Honor 6x
3 (1 oy)

Boyutları 150.9 x 72.6 x 8.2 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.8%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 655
İşlemci 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.340 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 650 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor 6x Fiyatı 210 €
Editör Puanı 79.25
Çıkış Tarihi 25 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 6x Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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