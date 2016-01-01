Huawei Honor 7

Huawei Honor 7
108
3100 mAh
20 MP
5.2"
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Tasarım
Huawei Honor 7
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Boyutları 143.2 x 71.9 x 8.5 mm
Ağırlığı 157 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 935
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T628 MP4
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 350 Saat
Konuşma Süresi 8.2 Saat
Sar Değeri 1.13 W/kg (kafa) - 0.52 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor 7 Fiyatı 300 €
Editör Puanı 58.75
Çıkış Tarihi 20 Temmuz 2015
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 7 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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