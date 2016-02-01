Huawei Honor 7C

Huawei Honor 7C
109
2900 mAh
20 MP
5.99"
Huawei Honor 7C
Huawei Honor 7C
Huawei Honor 7C
Huawei Honor 7C Özellikleri

Huawei Honor 7C aynı zamanda da bazı ülkelerde Huawei Enjoy 8 olarak bilinir. Çift SIM kart desteği, 5.99″ 720 x 1440 piksel ekranı ve 8 çekirdekli işlemcisi ile orta üst segment kategoride yer alıyor.

Diğer özellikleri arasındda 32 GB hafıza, 4 GB RAM, full HD video kaydı, 20 + 13 MP kamera yer alıyor. Ön kamerası ise 8 MP olarak belirlenmiş.

Parmak izi sensörü bulunan cihazda 2900 mAh değerinde çıkarılamayan batarya bulunuyor.
Tasarım
Huawei Honor 7C
3 (2 oy)

Boyutları 158.3 x 76.7 x 7.8 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.3%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 269 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya, Gül Altın, Siyah, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci Octa-core
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil
Batarya 2.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5
Çıkış Tarihi 15 Nisan 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 7C Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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