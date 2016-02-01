|Huawei Honor 7C Özellikleri
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Huawei Honor 7C aynı zamanda da bazı ülkelerde Huawei Enjoy 8 olarak bilinir. Çift SIM kart desteği, 5.99″ 720 x 1440 piksel ekranı ve 8 çekirdekli işlemcisi ile orta üst segment kategoride yer alıyor.
Diğer özellikleri arasındda 32 GB hafıza, 4 GB RAM, full HD video kaydı, 20 + 13 MP kamera yer alıyor. Ön kamerası ise 8 MP olarak belirlenmiş.
Parmak izi sensörü bulunan cihazda 2900 mAh değerinde çıkarılamayan batarya bulunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|158.3 x 76.7 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.3%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|269 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya, Gül Altın, Siyah, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|Octa-core
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|2.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.5
|Çıkış Tarihi
|15 Nisan 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor 7C Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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