Huawei Honor 7C Özellikleri

Huawei Honor 7C aynı zamanda da bazı ülkelerde Huawei Enjoy 8 olarak bilinir. Çift SIM kart desteği, 5.99″ 720 x 1440 piksel ekranı ve 8 çekirdekli işlemcisi ile orta üst segment kategoride yer alıyor. Diğer özellikleri arasındda 32 GB hafıza, 4 GB RAM, full HD video kaydı, 20 + 13 MP kamera yer alıyor. Ön kamerası ise 8 MP olarak belirlenmiş. Parmak izi sensörü bulunan cihazda 2900 mAh değerinde çıkarılamayan batarya bulunuyor.