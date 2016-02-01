Huawei Honor 7X

Huawei Honor 7X
168
3340 mAh
16 MP
5.93"
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X
Huawei Honor 7X Özellikleri

Huawei Honor 7X akıllı telefon 17 Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.93 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor 7X 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor 7X, arkadaki 16 megapiksel birincil kamera ile 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Huawei Honor 7X, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.50 x 75.30 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 7X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Huawei Honor 7X
4 (3 oy)

Boyutları 156.5 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.93"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.0%
Ekran Hacmi 90.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 407 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.340 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 647 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor 7X Fiyatı 250 €
Editör Puanı 74.5
Çıkış Tarihi 17 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 7X Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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