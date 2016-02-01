Huawei Honor 7X Özellikleri

Huawei Honor 7X akıllı telefon 17 Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.93 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor 7X 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor 7X, arkadaki 16 megapiksel birincil kamera ile 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Huawei Honor 7X, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.50 x 75.30 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 7X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.