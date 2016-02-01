|Huawei Honor 7X Özellikleri
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Huawei Honor 7X akıllı telefon 17 Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.93 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Huawei Honor 7X 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor 7X, arkadaki 16 megapiksel birincil kamera ile 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Huawei Honor 7X, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3340mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.50 x 75.30 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 165 gram ağırlığındadır.
Huawei Honor 7X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.5 x 75.3 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.93"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.0%
|Ekran Hacmi
|90.7 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|407 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.340 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|647 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor 7X Fiyatı
|250 €
|Editör Puanı
|74.5
|Çıkış Tarihi
|17 Ekim 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor 7X Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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