Huawei Honor 8 Pro

Huawei Honor 8 Pro
391
4000 mAh
12 MP
5.7"
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8 Pro Özellikleri

Huawei Honor V8 Pro aynı zamanda bazı ülkelerde V9 olarak da adlandırıyor.  Akıllı telefon Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 515 piksele sahip bir PPI’da 1470 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor V8 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Kirin 960 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği sunuyor. Kameralar açısından Huawei Honor V8 Pro, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve Selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera taşıyor.

Huawei Honor V8 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 157.00 x 77.50 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 184,00 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor V8 Pro, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’da bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir. Ayrıca parmak izi sensörü de bulunuyor.
Tasarım
Huawei Honor 8 Pro
4 (1 oy)

Boyutları 157 x 77.5 x 7 mm
Ağırlığı 184 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.6%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri İnci Beyaz, Gece Siyahı, Sarı Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 504 Saat
Konuşma Süresi 30 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Huawei Honor 8 Pro Fiyatı 3300 ₺
Editör Puanı 89.75
Çıkış Tarihi 22 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 8 Pro Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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