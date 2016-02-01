|Huawei Honor 8 Pro Özellikleri
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Huawei Honor V8 Pro aynı zamanda bazı ülkelerde V9 olarak da adlandırıyor. Akıllı telefon Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 515 piksele sahip bir PPI’da 1470 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Huawei Honor V8 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Kirin 960 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği sunuyor. Kameralar açısından Huawei Honor V8 Pro, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve Selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera taşıyor.
Huawei Honor V8 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 157.00 x 77.50 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 184,00 gram ağırlığındadır.
Huawei Honor V8 Pro, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’da bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir. Ayrıca parmak izi sensörü de bulunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|157 x 77.5 x 7 mm
|Ağırlığı
|184 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.6%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyaz, Gece Siyahı, Sarı Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|504 Saat
|Konuşma Süresi
|30 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor 8 Pro Fiyatı
|3300 ₺
|Editör Puanı
|89.75
|Çıkış Tarihi
|22 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor 8 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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