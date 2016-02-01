Huawei Honor 8 Pro Özellikleri

Huawei Honor V8 Pro aynı zamanda bazı ülkelerde V9 olarak da adlandırıyor. Akıllı telefon Şubat 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 515 piksele sahip bir PPI’da 1470 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor V8 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Kirin 960 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği sunuyor. Kameralar açısından Huawei Honor V8 Pro, arkadaki 12 megapiksel çift ana kamera ve Selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera taşıyor.

Huawei Honor V8 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 157.00 x 77.50 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 184,00 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor V8 Pro, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’da bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir. Ayrıca parmak izi sensörü de bulunuyor.