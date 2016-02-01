Huawei Honor 9 Lite

Huawei Honor 9 Lite
442
3000 mAh
13 MP
5.65"
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite Özellikleri

Huawei Honor 9 Lite akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 428 piksel PPI’de 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.65 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor 9 Lite, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Honor 9 Lite arkada ve öne tarafta 13 + 2 megapiksel çift kamera kurulumu kullanıyor.

Huawei Honor 9 Lite, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.00 x 71.90 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 149 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 9 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Huawei Honor 9 Lite
2.5 (2 oy)

Boyutları 151 x 71.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 149 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5%
Ekran Hacmi 82.0 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Navy, Martı Gri, Sihirli Gece Kıyısı, İnci Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor 9 Lite Fiyatı 200 €
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 26 Aralık 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor 9 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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