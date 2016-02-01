Huawei Honor 9 Lite Özellikleri

Huawei Honor 9 Lite akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 428 piksel PPI’de 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.65 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor 9 Lite, 1.7GHz 8 çekirdeği HiSilicon Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Honor 9 Lite arkada ve öne tarafta 13 + 2 megapiksel çift kamera kurulumu kullanıyor.

Huawei Honor 9 Lite, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 151.00 x 71.90 x 7.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 149 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor 9 Lite, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.