Huawei Honor Holly 3

Huawei Honor Holly 3
51
3100 mAh
13 MP
5.5"
Huawei Honor Holly 3
Huawei Honor Holly 3
Huawei Honor Holly 3 Özellikleri

Huawei, kendini gittikçe geliştiren ve kalitesinden ödün vermeyen bir şirket konumuna ilerliyor. Çıkarttığı Honor Holly 3 ile de bunu destekler nitelikte. 5.5 inç büyüklüğünde, 720x1280p HD kalitesinde olan ekranıyla birlikte, Kirin 620 işlemciye sahip olan Honor Hooly 3, büyük ekran sevenler için seçilebilir.

2 GB RAM’e sahip olan cihazla, dahili 16 GB ve 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. Kamera konusunda da iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip cihazda, 13 MP arka ve 8 MP ön kamera yer almaktadır.

Aynı zamanda telefonunun hemen kapanmamasını isteyenler için 3100 mAh gücünde batarya kullanımıyla da, dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Orta seviye kullanıcıları için oldukça uygun bir cihaz olabilir.
Tasarım
Huawei Honor Holly 3
3 (1 oy)

Boyutları 154.3 x 77.1 x 8.5 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 620
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-450MP4
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor Holly 3 Fiyatı 140 €
Editör Puanı 66.5
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor Holly 3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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