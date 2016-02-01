Huawei Honor Holly 3 Özellikleri

Huawei, kendini gittikçe geliştiren ve kalitesinden ödün vermeyen bir şirket konumuna ilerliyor. Çıkarttığı Honor Holly 3 ile de bunu destekler nitelikte. 5.5 inç büyüklüğünde, 720x1280p HD kalitesinde olan ekranıyla birlikte, Kirin 620 işlemciye sahip olan Honor Hooly 3, büyük ekran sevenler için seçilebilir.

2 GB RAM’e sahip olan cihazla, dahili 16 GB ve 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. Kamera konusunda da iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip cihazda, 13 MP arka ve 8 MP ön kamera yer almaktadır.

Aynı zamanda telefonunun hemen kapanmamasını isteyenler için 3100 mAh gücünde batarya kullanımıyla da, dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Orta seviye kullanıcıları için oldukça uygun bir cihaz olabilir.