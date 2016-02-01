|Huawei Honor Holly 3 Özellikleri
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Huawei, kendini gittikçe geliştiren ve kalitesinden ödün vermeyen bir şirket konumuna ilerliyor. Çıkarttığı Honor Holly 3 ile de bunu destekler nitelikte. 5.5 inç büyüklüğünde, 720x1280p HD kalitesinde olan ekranıyla birlikte, Kirin 620 işlemciye sahip olan Honor Hooly 3, büyük ekran sevenler için seçilebilir.
2 GB RAM’e sahip olan cihazla, dahili 16 GB ve 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. Kamera konusunda da iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip cihazda, 13 MP arka ve 8 MP ön kamera yer almaktadır.
Aynı zamanda telefonunun hemen kapanmamasını isteyenler için 3100 mAh gücünde batarya kullanımıyla da, dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Orta seviye kullanıcıları için oldukça uygun bir cihaz olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|154.3 x 77.1 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 620
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-450MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor Holly 3 Fiyatı
|140 €
|Editör Puanı
|66.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor Holly 3 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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