|Huawei Honor Magic Özellikleri
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Huawei’nin uzun süredir beklenen ve kavisli ekrana sahip olan Huawei Honor Magic sayesinde, Huawei şirketinin de, artık kavisli ekran kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. 5.09 inç büyüklüğe, AMOLED teknolojisi ve 1440x260p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 577 piksel yoğunluğu bulunuyor.
2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekten oluşan Huawei Kirin 950 işlemcisinden gücünü alan cihazın grafik yükünü ise; Mali-T880MP4 üstlenmektedir. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB boyutunda dahili depolama alanına sahip olan cihazda, 12 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera yer alıyor.
Yüz tanıma ve el tanıma özelliklerine sahip olan cihazda, parmak izi okuyucusu bulunurken; microSD girişi bulunmamaktadır. Son olarak 2900 mAh gücünde bulunan pile sahip olmasıyla beraber, meraklılarının ilgisini çekebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
| Tasarım
|Boyutları
|146.1 x 69.9 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.09"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.9%
|Ekran Hacmi
|71.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|577 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın Siyah, Porselen Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 950
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP4
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor Magic Fiyatı
|3000 ₺
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|25 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor Magic Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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