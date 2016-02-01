Huawei Honor Magic

Huawei Honor Magic
358
2900 mAh
12 MP
5.09"
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic
Huawei Honor Magic Özellikleri

Huawei’nin uzun süredir beklenen ve kavisli ekrana sahip olan Huawei Honor Magic sayesinde, Huawei şirketinin de, artık kavisli ekran kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. 5.09 inç büyüklüğe, AMOLED teknolojisi ve 1440x260p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 577 piksel yoğunluğu bulunuyor.

2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekten oluşan Huawei Kirin 950 işlemcisinden gücünü alan cihazın grafik yükünü ise; Mali-T880MP4 üstlenmektedir. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB boyutunda dahili depolama alanına sahip olan cihazda, 12 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera yer alıyor.

Yüz tanıma ve el tanıma özelliklerine sahip olan cihazda, parmak izi okuyucusu bulunurken; microSD girişi bulunmamaktadır. Son olarak 2900 mAh gücünde bulunan pile sahip olmasıyla beraber, meraklılarının ilgisini çekebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım
Huawei Honor Magic
4 (1 oy)

Boyutları 146.1 x 69.9 x 7.8 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.09"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.9%
Ekran Hacmi 71.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 577 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın Siyah, Porselen Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 950
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Huawei Honor Magic Fiyatı 3000 ₺
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 25 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor Magic Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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