Huawei Honor Magic Özellikleri

Huawei’nin uzun süredir beklenen ve kavisli ekrana sahip olan Huawei Honor Magic sayesinde, Huawei şirketinin de, artık kavisli ekran kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. 5.09 inç büyüklüğe, AMOLED teknolojisi ve 1440x260p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 577 piksel yoğunluğu bulunuyor. 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekten oluşan Huawei Kirin 950 işlemcisinden gücünü alan cihazın grafik yükünü ise; Mali-T880MP4 üstlenmektedir. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB boyutunda dahili depolama alanına sahip olan cihazda, 12 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera yer alıyor. Yüz tanıma ve el tanıma özelliklerine sahip olan cihazda, parmak izi okuyucusu bulunurken; microSD girişi bulunmamaktadır. Son olarak 2900 mAh gücünde bulunan pile sahip olmasıyla beraber, meraklılarının ilgisini çekebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.