Huawei Honor V9 Play

Huawei Honor V9 Play
155
3000 mAh
13 MP
5.2"
Huawei Honor V9 Play
Huawei Honor V9 Play
Huawei Honor V9 Play Özellikleri

Huawei Honor V9 Play akıllı telefon modeli Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor V9 Play, octa çekirdeği MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Honor V9 Play arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Huawei Honor V9 Play, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 147.90 x 73.20 x 7.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor V9 Play, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Huawei Honor V9 Play
4.3 (3 oy)

Boyutları 147.9 x 73.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.9%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Kırmızı, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdedk, 1.5GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Honor V9 Play Fiyatı 130 €
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 12 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor V9 Play Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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