Huawei Honor V9 Play Özellikleri

Huawei Honor V9 Play akıllı telefon modeli Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Huawei Honor V9 Play, octa çekirdeği MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Honor V9 Play arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera tercih etmiş.

Huawei Honor V9 Play, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 147.90 x 73.20 x 7.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor V9 Play, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.