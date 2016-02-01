Huawei Honor View 10

Huawei Honor View 10
576
3750 mAh
16 MP
5.99"
Huawei Honor View 10
Huawei Honor View 10
Huawei Honor View 10
Huawei Honor View 10
Huawei Honor View 10 Özellikleri

Huawei Honor View 10 akıllı telefonu Kasım 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 403 PPI değerine sahip. 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe ile 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor View 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor View 10, arkadaki 16+20 megapiksel çift ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera ile oldukça iddialı görünüyor.

Huawei Honor View 10, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3750mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 157.00 x 74.98 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor View 10, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği bulunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Huawei Honor View 10
2.8 (9 oy)

Boyutları 157 x 75 x 7 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6%
Ekran Hacmi 92.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Donanma Mavisi, Gece Siyahı, Sahil Altın, Aurora Mavi, Cazibe Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.750 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 528 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Huawei Honor View 10 Fiyatı 500 €
Editör Puanı 81.75
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Honor View 10 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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