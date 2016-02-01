Huawei Honor View 10 Özellikleri

Huawei Honor View 10 akıllı telefonu Kasım 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 403 PPI değerine sahip. 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe ile 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Honor View 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor View 10, arkadaki 16+20 megapiksel çift ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera ile oldukça iddialı görünüyor.

Huawei Honor View 10, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3750mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 157.00 x 74.98 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.

Huawei Honor View 10, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği bulunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.