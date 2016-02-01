|Huawei Honor View 10 Özellikleri
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Huawei Honor View 10 akıllı telefonu Kasım 2017’de tanıtıldı. Telefon, inç başına 403 PPI değerine sahip. 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe ile 5.99 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Huawei Honor View 10, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Honor View 10, arkadaki 16+20 megapiksel çift ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera ile oldukça iddialı görünüyor.
Huawei Honor View 10, Android 8.0‘ı çalıştırıyor ve 3750mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 157.00 x 74.98 x 6.97 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.
Huawei Honor View 10, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği bulunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|157 x 75 x 7 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.6%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Donanma Mavisi, Gece Siyahı, Sahil Altın, Aurora Mavi, Cazibe Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.750 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|528 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Honor View 10 Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|81.75
|Çıkış Tarihi
|08 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Honor View 10 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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