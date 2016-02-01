Huawei Mate 10 Pro Özellikleri

Huawei Mate 10 Pro akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 403 PPI ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Huawei Mate 10 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Pro, arka tarafta 20 MP +12 megapiksel çözünürlükte çift ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor. Huawei Mate 10 Pro, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh’lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.20 x 74.50 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır. Huawei Mate 10 Pro çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.