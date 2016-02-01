|Huawei Mate 10 Pro Özellikleri
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Huawei Mate 10 Pro akıllı telefon Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 403 PPI ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Huawei Mate 10 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64GB’lık dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Huawei Mate 10 Pro, arka tarafta 20 MP +12 megapiksel çözünürlükte çift ana kamera ve 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Huawei Mate 10 Pro, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh’lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.20 x 74.50 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 178 gram ağırlığındadır.
Huawei Mate 10 Pro çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Kızılötesi, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|178 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.9%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 10 Pro Fiyatı
|900 €
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 10 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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