|Huawei Mate 9 Porsche Design Özellikleri
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Kasım ayının başında, Çinli Huawei şirketi tarafından tanıtılan Huawei Mate 9 Porsche Desing, oldukça ilgi çekici tasarım ve özelliklere sahip. Tasarım anlamında mükemmel bir görüntü sergileyen cihaz, Mate 9’dan biraz farklılık sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde, QHD Amoled ekran özelliğine sahip olması, farklılıkların ilki olarak gösterilebilir.
Kirin 960 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefonda, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olması, eşsiz bir güzellik sunuyor. Arka kısmında çift kamera olanağı sunulan cihazda 20 ve 12 MP olmak üzere iki kamera yer alırken; ön kamerası 8 MP olarak ayarlanmış.
Ön tarafında yer alan PORSCHE DESING yazısıyla bütünleşmiş bir tasarım olan Mate 9 Porsche Desing, 4000 mAh pil gücüne de sahip olmasıyla birlikte, oldukça güçlü bir cihaz diyebiliriz. Özelliklerine göre, fiyatı da biraz yüksek seyredecek.
| Tasarım
|Boyutları
|152 x 75 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Graphite Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate 9 Porsche Design Fiyatı
|1400 €
|Editör Puanı
|86.5
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate 9 Porsche Design Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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