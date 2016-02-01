Huawei Mate 9 Porsche Design Özellikleri

Kasım ayının başında, Çinli Huawei şirketi tarafından tanıtılan Huawei Mate 9 Porsche Desing, oldukça ilgi çekici tasarım ve özelliklere sahip. Tasarım anlamında mükemmel bir görüntü sergileyen cihaz, Mate 9’dan biraz farklılık sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde, QHD Amoled ekran özelliğine sahip olması, farklılıkların ilki olarak gösterilebilir.

Kirin 960 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefonda, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olması, eşsiz bir güzellik sunuyor. Arka kısmında çift kamera olanağı sunulan cihazda 20 ve 12 MP olmak üzere iki kamera yer alırken; ön kamerası 8 MP olarak ayarlanmış.

Ön tarafında yer alan PORSCHE DESING yazısıyla bütünleşmiş bir tasarım olan Mate 9 Porsche Desing, 4000 mAh pil gücüne de sahip olmasıyla birlikte, oldukça güçlü bir cihaz diyebiliriz. Özelliklerine göre, fiyatı da biraz yüksek seyredecek.