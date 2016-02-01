Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei Mate 9 Porsche Design
516
4000 mAh
20 MP
5.5"
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei Mate 9 Porsche Design Özellikleri

Kasım ayının başında, Çinli Huawei şirketi tarafından tanıtılan Huawei Mate 9 Porsche Desing, oldukça ilgi çekici tasarım ve özelliklere sahip. Tasarım anlamında mükemmel bir görüntü sergileyen cihaz, Mate 9’dan biraz farklılık sunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde, QHD Amoled ekran özelliğine sahip olması, farklılıkların ilki olarak gösterilebilir.

Kirin 960 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefonda, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olması, eşsiz bir güzellik sunuyor. Arka kısmında çift kamera olanağı sunulan cihazda 20 ve 12 MP olmak üzere iki kamera yer alırken; ön kamerası 8 MP olarak ayarlanmış.

Ön tarafında yer alan PORSCHE DESING yazısıyla bütünleşmiş bir tasarım olan Mate 9 Porsche Desing, 4000 mAh pil gücüne de sahip olmasıyla birlikte, oldukça güçlü bir cihaz diyebiliriz. Özelliklerine göre, fiyatı da biraz yüksek seyredecek.
Tasarım
Huawei Mate 9 Porsche Design
4 (1 oy)

Boyutları 152 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Graphite Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Huawei Mate 9 Porsche Design Fiyatı 1400 €
Editör Puanı 86.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Huawei Mate 9 Porsche Design Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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