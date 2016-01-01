Huawei Mate S

Huawei Mate S
181
2700 mAh
13 MP
5.5"
Huawei Mate S
Huawei Mate S
Huawei Mate S
Huawei Mate S
Huawei Mate S
Tasarım
Huawei Mate S
3.5 (2 oy)

Boyutları 149.8 x 75.3 x 7.2 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.9%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Lüks Altın, Mystic Şampanya, Titanyum Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
26mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 935
İşlemci 2.2 GHz & 4 Çekirdek, 1.5 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T628 MP4
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Huawei Mate S Fiyatı 350 €
Editör Puanı 73
Çıkış Tarihi 12 Ekim 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Huawei Mate S Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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