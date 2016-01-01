| Tasarım
|Boyutları
|149.8 x 75.3 x 7.2 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.9%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Lüks Altın, Mystic Şampanya, Titanyum Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
26mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 935
|İşlemci
|2.2 GHz & 4 Çekirdek, 1.5 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T628 MP4
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.700 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Huawei Mate S Fiyatı
|350 €
|Editör Puanı
|73
|Çıkış Tarihi
|12 Ekim 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Huawei Mate S Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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