Huawei nova 2 Özellikleri

Huawei Nova 2 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.00-inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Nova 2, 2.36GHz 8 çekirdek Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Huawei Nova 2, arkadaki 12 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfie için bir 20 megapiksel ön kamera sunuyor.

Huawei Nova 2, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2950mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 142.2 x 68.9 x 6.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde şık ve ince bir tasarımlar geliyor.

Huawei Nova 2, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır.