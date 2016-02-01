Huawei nova 2

Huawei nova 2
301
2950 mAh
12 MP
5.0"
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2
Huawei nova 2 Özellikleri

Huawei Nova 2 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.00-inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Huawei Nova 2, 2.36GHz 8 çekirdek Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Huawei Nova 2, arkadaki 12 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfie için bir 20 megapiksel ön kamera sunuyor.

Huawei Nova 2, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2950mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 142.2 x 68.9 x 6.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde şık ve ince bir tasarımlar geliyor.

Huawei Nova 2, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır.
Tasarım
Huawei nova 2
4 (1 oy)

Boyutları 142.2 x 68.9 x 6.9 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.7%
Ekran Hacmi 68.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 443 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Aurora Blue, Grass Green, Çıtalar Altın, Obsidien Siyah, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 2.950 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Huawei nova 2 Fiyatı 1850 ₺
Editör Puanı 83.5
Çıkış Tarihi 16 Haziran 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei nova 2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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