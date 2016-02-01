Huawei Y3 (2017) Özellikleri

Huawei Y3 2017 akıllı telefonu Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor

Huawei Y3 2017, 1.1GHz dört çekirdekli MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Y3 (2017) arkadaki 8 megapikselli birincil kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön çekim yapıyor.

Huawei Y3 (2017), Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2200mAh çıkarılabilir bir pil ile güç sağlıyor. 145.10 x 73.70 x 9.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Huawei Y3 (2017) çift SIM kart desteği olan bir akıllı telefon (GSM ve GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.