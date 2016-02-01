|Huawei Y3 (2017) Özellikleri
|
Huawei Y3 2017 akıllı telefonu Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor
Huawei Y3 2017, 1.1GHz dört çekirdekli MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Y3 (2017) arkadaki 8 megapikselli birincil kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön çekim yapıyor.
Huawei Y3 (2017), Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2200mAh çıkarılabilir bir pil ile güç sağlıyor. 145.10 x 73.70 x 9.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.
Huawei Y3 (2017) çift SIM kart desteği olan bir akıllı telefon (GSM ve GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|145.1 x 73.7 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|196 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe, Mavi, Beyaz, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737M
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.5
|Çıkış Tarihi
|25 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Huawei Y3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|