Huawei Y3 (2017)

Huawei Y3 (2017)
1894
2200 mAh
8 MP
5.0"
Huawei Y3 (2017)
Huawei Y3 (2017)
Huawei Y3 (2017)
Huawei Y3 (2017)
Huawei Y3 (2017)
Huawei Y3 (2017) Özellikleri

Huawei Y3 2017 akıllı telefonu Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor

Huawei Y3 2017, 1.1GHz dört çekirdekli MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Huawei Y3 (2017) arkadaki 8 megapikselli birincil kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön çekim yapıyor.

Huawei Y3 (2017), Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2200mAh çıkarılabilir bir pil ile güç sağlıyor. 145.10 x 73.70 x 9.45 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Huawei Y3 (2017) çift SIM kart desteği olan bir akıllı telefon (GSM ve GSM). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Huawei Y3 (2017)
3.5 (2 oy)

Boyutları 145.1 x 73.7 x 9.5 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe, Mavi, Beyaz, Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737M
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.5
Çıkış Tarihi 25 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Huawei Y3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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