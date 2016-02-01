Lenovo A6600 Plus Özellikleri

Levono, akıllı telefon piyasasına sonradan girmesine rağmen, oldukça iyi işler çıkartıyor. Lenovo A6600 Plus ise; orta seviye kullanıcıları için iyi bir tercih olabilir. 5 inçlik ekran boyutu, IPS LCD ekran özelliğine sahip olan cihazda, 4 çekirdekli ve 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci bulunuyor.

2 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan cihazda, Mali T720MP2 grafik işlemcisine yer verilmiş. Bunun yanı sıra, 8 MP arka ve 2 MP ön kameraya sahip olan cihaz, rakiplerine göre geride kalmış diyebiliriz. 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafızanın yanı sıra; 2300 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da oldukça uygun ve avantaj sunmaktadır.