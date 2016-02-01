Lenovo A6600 Plus

Lenovo A6600 Plus
192
2300 mAh
8 MP
5.0"
Lenovo A6600 Plus
Lenovo A6600 Plus
Lenovo A6600 Plus
Lenovo A6600 Plus Özellikleri

Levono, akıllı telefon piyasasına sonradan girmesine rağmen, oldukça iyi işler çıkartıyor. Lenovo A6600 Plus ise; orta seviye kullanıcıları için iyi bir tercih olabilir. 5 inçlik ekran boyutu, IPS LCD ekran özelliğine sahip olan cihazda, 4 çekirdekli ve 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci bulunuyor.

2 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan cihazda, Mali T720MP2 grafik işlemcisine yer verilmiş. Bunun yanı sıra, 8 MP arka ve 2 MP ön kameraya sahip olan cihaz, rakiplerine göre geride kalmış diyebiliriz. 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafızanın yanı sıra; 2300 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da oldukça uygun ve avantaj sunmaktadır.
Tasarım
Lenovo A6600 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 141 x 71 x 8.8 mm
Ağırlığı 142 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735P
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 400 Saat
Konuşma Süresi 6 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo A6600 Plus Fiyatı 130 €
Editör Puanı 68
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo A6600 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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