|Lenovo A6600 Plus Özellikleri
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Levono, akıllı telefon piyasasına sonradan girmesine rağmen, oldukça iyi işler çıkartıyor. Lenovo A6600 Plus ise; orta seviye kullanıcıları için iyi bir tercih olabilir. 5 inçlik ekran boyutu, IPS LCD ekran özelliğine sahip olan cihazda, 4 çekirdekli ve 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci bulunuyor.
2 GB RAM boyutuna ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan cihazda, Mali T720MP2 grafik işlemcisine yer verilmiş. Bunun yanı sıra, 8 MP arka ve 2 MP ön kameraya sahip olan cihaz, rakiplerine göre geride kalmış diyebiliriz. 32 GB’a kadar yükseltilebilir hafızanın yanı sıra; 2300 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da oldukça uygun ve avantaj sunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|141 x 71 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6735P
|İşlemci
|1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|400 Saat
|Konuşma Süresi
|6 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo A6600 Plus Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|68
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Lenovo A6600 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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