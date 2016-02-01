Lenovo A6600 Özellikleri

Lenovo firmasının, giriş seviyesindeki kullanıcıları için sunduğu LEnovo A6600, normal seyreden özellikleri ve avantajlı fiyatı sayesinde, beğenilecek türden bir cihaz olarak karşımıza çıkmakta. 5 inç bir ekrana sahip olan cihazın ekranı IPS LCD teknolojisine sahip.

Bunun yanı sıra; 720x1280p çözünürlük imkanı sunan cihazda, 4 çekirdekli 1.0 GHz hızla çalışan Cortex-A53 işlemci bulunmaktadır. Aynı zamanda, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olan telefona, microSD takılabilme özelliği eklenmiş. 2 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera özelliklerine sahip olan cihazda, 2300 mAh batarya konumlandırılmış.

Giriş seviyesindeki kullanıcılar için ideal olan özellikleriyle birlikte, fiyatı da uygun seyretmektedir. Son olarak çift SIM kart özelliği sunması sayesinde de, aynı anda iki farklı SIM kartınızı aktif olarak kullanabilirsiniz.