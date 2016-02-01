|Lenovo A6600 Özellikleri
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Lenovo firmasının, giriş seviyesindeki kullanıcıları için sunduğu LEnovo A6600, normal seyreden özellikleri ve avantajlı fiyatı sayesinde, beğenilecek türden bir cihaz olarak karşımıza çıkmakta. 5 inç bir ekrana sahip olan cihazın ekranı IPS LCD teknolojisine sahip.
Bunun yanı sıra; 720x1280p çözünürlük imkanı sunan cihazda, 4 çekirdekli 1.0 GHz hızla çalışan Cortex-A53 işlemci bulunmaktadır. Aynı zamanda, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olan telefona, microSD takılabilme özelliği eklenmiş. 2 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera özelliklerine sahip olan cihazda, 2300 mAh batarya konumlandırılmış.
Giriş seviyesindeki kullanıcılar için ideal olan özellikleriyle birlikte, fiyatı da uygun seyretmektedir. Son olarak çift SIM kart özelliği sunması sayesinde de, aynı anda iki farklı SIM kartınızı aktif olarak kullanabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|141 x 71 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6735P
|İşlemci
|1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|400 Saat
|Konuşma Süresi
|6 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo A6600 Fiyatı
|110 €
|Editör Puanı
|67.25
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Lenovo A6600 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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