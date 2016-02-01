Lenovo A6600

Lenovo A6600
84
2300 mAh
8 MP
5.0"
Lenovo A6600
Lenovo A6600 Özellikleri

Lenovo firmasının, giriş seviyesindeki kullanıcıları için sunduğu LEnovo A6600, normal seyreden özellikleri ve avantajlı fiyatı sayesinde, beğenilecek türden bir cihaz olarak karşımıza çıkmakta. 5 inç bir ekrana sahip olan cihazın ekranı IPS LCD teknolojisine sahip.

Bunun yanı sıra; 720x1280p çözünürlük imkanı sunan cihazda, 4 çekirdekli 1.0 GHz hızla çalışan Cortex-A53 işlemci bulunmaktadır. Aynı zamanda, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olan telefona, microSD takılabilme özelliği eklenmiş. 2 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera özelliklerine sahip olan cihazda, 2300 mAh batarya konumlandırılmış.

Giriş seviyesindeki kullanıcılar için ideal olan özellikleriyle birlikte, fiyatı da uygun seyretmektedir. Son olarak çift SIM kart özelliği sunması sayesinde de, aynı anda iki farklı SIM kartınızı aktif olarak kullanabilirsiniz.
Tasarım
Lenovo A6600
3 (1 oy)

Boyutları 141 x 71 x 8.8 mm
Ağırlığı 142 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735P
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 400 Saat
Konuşma Süresi 6 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo A6600 Fiyatı 110 €
Editör Puanı 67.25
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo A6600 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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