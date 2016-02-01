Lenovo K320t

Lenovo K320t
345
3000 mAh
8 MP
5.7"
Lenovo K320t
Lenovo K320t
Lenovo K320t
Lenovo K320t
Lenovo K320t
Lenovo K320t
Lenovo K320t Özellikleri

Lenovo K320t akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K320t 1.3GHz dört çekirdekli Spreadtrum işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Lenovo K320t, arkadaki 8 megapikselli ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Lenovo K320t, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.20 x 73.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153.80 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Lenovo K320t
4 (1 oy)

Boyutları 155.2 x 73.5 x 8.5 mm
Ağırlığı 153.8 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.5%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 8 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-400
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo K320t Fiyatı 150 €
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Lenovo K320t Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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