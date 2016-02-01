Lenovo K320t Özellikleri

Lenovo K320t akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K320t 1.3GHz dört çekirdekli Spreadtrum işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Lenovo K320t, arkadaki 8 megapikselli ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Lenovo K320t, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.20 x 73.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153.80 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.