|Lenovo K320t Özellikleri
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Lenovo K320t akıllı telefonu Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Lenovo K320t 1.3GHz dört çekirdekli Spreadtrum işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte kullanılacak. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Lenovo K320t, arkadaki 8 megapikselli ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Lenovo K320t, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 155.20 x 73.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153.80 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|155.2 x 73.5 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|153.8 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|8 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo K320t Fiyatı
|150 €
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|10 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/100 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Lenovo K320t Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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