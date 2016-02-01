Lenovo K8 Note Özellikleri

Lenovo K8 Note akıllı telefonu 18 Ağustos 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K8 Note 1.4GHz MediaTek Helio X23 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB/4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB/64GB dahili belleği bulunuyor. Lenovo K8 Note’un arka tarafında çift kamera bulunuyor. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlükte. 2. Arka kamera ise 5 MP çözünürlükte. Selfie kullanımlar için ise 13 megapiksel ön kamera tercih edilmiş.

Lenovo K8 Note, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 75.90 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.

Lenovo K8 Note, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.