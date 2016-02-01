Lenovo K8 Note

Lenovo K8 Note
424
4000 mAh
13 MP
5.5"
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note Özellikleri

Lenovo K8 Note akıllı telefonu 18 Ağustos 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K8 Note 1.4GHz MediaTek Helio X23 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB/4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB/64GB dahili belleği bulunuyor. Lenovo K8 Note’un arka tarafında çift kamera bulunuyor. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlükte. 2. Arka kamera ise 5 MP çözünürlükte. Selfie kullanımlar için ise 13 megapiksel ön kamera tercih edilmiş.

Lenovo K8 Note, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 75.90 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.

Lenovo K8 Note, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Lenovo K8 Note
3.5 (2 oy)

Boyutları 154.5 x 75.9 x 8.5 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Fine Gold, Venom Black
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio X23
İşlemci 2.3 GHz
Çekirdek Sayısı 10
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 378 Saat
Konuşma Süresi 25 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo K8 Note Fiyatı 180 €
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 18 Ağustos 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Lenovo K8 Note Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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