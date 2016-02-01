|Lenovo K8 Note Özellikleri
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Lenovo K8 Note akıllı telefonu 18 Ağustos 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Lenovo K8 Note 1.4GHz MediaTek Helio X23 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB/4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB/64GB dahili belleği bulunuyor. Lenovo K8 Note’un arka tarafında çift kamera bulunuyor. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlükte. 2. Arka kamera ise 5 MP çözünürlükte. Selfie kullanımlar için ise 13 megapiksel ön kamera tercih edilmiş.
Lenovo K8 Note, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 75.90 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.
Lenovo K8 Note, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154.5 x 75.9 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Fine Gold, Venom Black
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek Helio X23
|İşlemci
|2.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|10
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP4
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|378 Saat
|Konuşma Süresi
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Lenovo K8 Note Fiyatı
|180 €
|Editör Puanı
|77.75
|Çıkış Tarihi
|18 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Lenovo K8 Note Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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