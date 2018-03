Lenovo K8 Plus Özellikleri

Lenovo K8 Plus akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Lenovo K8 Plus, 8 çekirdekli MediaTek Helio P25 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Lenovo K8 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor. Lenovo K8 Plus, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 147.90 x 73.70 x 8.99 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 165 gram ağırlığındadır. Lenovo K8 Plus, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.