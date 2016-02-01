Lenovo K8 Plus

Lenovo K8 Plus
359
4000 mAh
13 MP
5.2"
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus Özellikleri

Lenovo K8 Plus akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Lenovo K8 Plus, 8 çekirdekli MediaTek Helio P25 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Lenovo K8 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Lenovo K8 Plus, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 147.90 x 73.70 x 8.99 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 165 gram ağırlığındadır.

Lenovo K8 Plus, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Parmak izi sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Lenovo K8 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 147.90 x 73.70 x 8.99 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Fine Altın, Venom Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P25
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 401 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Lenovo K8 Plus Fiyatı 200 €
Editör Puanı 78
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Lenovo K8 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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