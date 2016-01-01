LG G Vista 2

LG G Vista 2
51
3000 mAh
13 MP
5.7"
LG G Vista 2
LG G Vista 2
LG G Vista 2
LG G Vista 2 Özellikleri

Tasarım
LG G Vista 2
2 (1 oy)

Boyutları 154.4 x 79.8 x 9.7 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metalik Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Lazer Otomatik Odalama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 648 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
LG G Vista 2 Fiyatı 190 €
Editör Puanı 55
Çıkış Tarihi 25 Kasım 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG G Vista 2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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