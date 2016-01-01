|LG G Vista 2 Özellikleri
| Tasarım
|Boyutları
|154.4 x 79.8 x 9.7 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Metalik Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Lazer Otomatik Odalama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 615
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|648 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|LG G Vista 2 Fiyatı
|190 €
|Editör Puanı
|55
|Çıkış Tarihi
|25 Kasım 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG G Vista 2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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