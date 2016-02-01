LG K10 (2018)

LG K10 (2018)
57
3000 mAh
13 MP
5.3"
LG K10 (2018)
LG K10 (2018)
LG K10 (2018) Özellikleri

LG K10 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı. Nisan ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 277 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.30 inç dokunmatik ekranla geliyor.

LG K10 (2018) 1.5GHz 8 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K10 (2018) arka tarafta 13 megapiksel kamera ve ön tarafta 5 megapiksel kamera kullanıyor.

LG K10 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.70 x 75.30 x 8.68 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
LG K10 (2018)
3 (1 oy)

Boyutları 148.7 x 75.3 x 8.7 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.2%
Ekran Hacmi 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.5
Çıkış Tarihi 21 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG K10 (2018) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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