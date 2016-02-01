|LG K10 (2018) Özellikleri
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LG K10 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı. Nisan ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 277 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.30 inç dokunmatik ekranla geliyor.
LG K10 (2018) 1.5GHz 8 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K10 (2018) arka tarafta 13 megapiksel kamera ve ön tarafta 5 megapiksel kamera kullanıyor.
LG K10 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.70 x 75.30 x 8.68 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148.7 x 75.3 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.2%
|Ekran Hacmi
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.5
|Çıkış Tarihi
|21 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG K10 (2018) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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