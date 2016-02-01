LG K10 (2018) Özellikleri

LG K10 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı. Nisan ayında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 277 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.30 inç dokunmatik ekranla geliyor.

LG K10 (2018) 1.5GHz 8 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kart ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K10 (2018) arka tarafta 13 megapiksel kamera ve ön tarafta 5 megapiksel kamera kullanıyor.

LG K10 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.70 x 75.30 x 8.68 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.