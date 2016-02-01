LG K8 (2018) Özellikleri

LG K8 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 294 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.00 inç dokunmatik ekranla geliyor.

LG K8 (2018), 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K8 (2018) arkada 8 megapikselli ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

LG K8 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 146.30 x 73.20 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 152 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir. Parmak izi ve suya dayanıklılık bulunmamaktadır.