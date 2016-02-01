|LG K8 (2018) Özellikleri
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LG K8 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 294 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.00 inç dokunmatik ekranla geliyor.
LG K8 (2018), 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K8 (2018) arkada 8 megapikselli ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
LG K8 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 146.30 x 73.20 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 152 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir. Parmak izi ve suya dayanıklılık bulunmamaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|146.3 x 73.2 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|768 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG K8 (2018) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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