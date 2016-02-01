LG K8 (2018)

LG K8 (2018)
31
2500 mAh
8 MP
5"
LG K8 (2018)
LG K8 (2018)
LG K8 (2018) Özellikleri

LG K8 (2018) akıllı telefon Şubat 2018’de tanıtıldı ve nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 294 PPI ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.00 inç dokunmatik ekranla geliyor.

LG K8 (2018), 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından LG K8 (2018) arkada 8 megapikselli ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

LG K8 (2018), Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 146.30 x 73.20 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 152 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü ve Hızlanmaölçer’i içerir. Parmak izi ve suya dayanıklılık bulunmamaktadır.
Tasarım
LG K8 (2018)
3 (1 oy)

Boyutları 146.3 x 73.2 x 8.2 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 768 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG K8 (2018) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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