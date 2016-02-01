Güney Koreli Şirket LG’nin orta seviyedeki telefonu olan LG U özellikleri, fiyatına göre oldukça sağlam. Üzerinde 8 çekirdekli ve 1.4 GHz hızla çalışan bir işlemci bulunan LG U, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Bunun yanı sıra, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özelliğini de yansıtan cihazda, 13 MP arka ve 8 MP öz çekim kamerası mevcut.

135 gram ağırlığında olan LG U, ilk çıktığı zaman Android 6.0 ile piyasaya sürüldü. Batarya konusunda da tatminkar bir görüntü sergileyen LG U 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Pembe renk seçeneğinin yanı sıra; siya ve beyaz gibi standart renklerde de üretilen LG U, orta seviye kullanıcılarının gözdesi olabilir.