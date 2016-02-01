LG U

LG U
332
3000 mAh
12 MP
5.2"
LG U
LG U Özellikleri

Güney Koreli Şirket LG’nin orta seviyedeki telefonu olan LG U özellikleri, fiyatına göre oldukça sağlam. Üzerinde 8 çekirdekli ve 1.4 GHz hızla çalışan bir işlemci bulunan LG U, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Bunun yanı sıra, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özelliğini de yansıtan cihazda, 13 MP arka ve 8 MP öz çekim kamerası mevcut.

135 gram ağırlığında olan LG U, ilk çıktığı zaman Android 6.0 ile piyasaya sürüldü. Batarya konusunda da tatminkar bir görüntü sergileyen LG U 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Pembe renk seçeneğinin yanı sıra; siya ve beyaz gibi standart renklerde de üretilen LG U, orta seviye kullanıcılarının gözdesi olabilir.
Tasarım
LG U
4 (1 oy)

Boyutları 147.6 x 73.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.14 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 2 GB
Sensörler Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25
Çıkış Tarihi 25 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG U Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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