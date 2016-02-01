|LG U Özellikleri
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Güney Koreli Şirket LG’nin orta seviyedeki telefonu olan LG U özellikleri, fiyatına göre oldukça sağlam. Üzerinde 8 çekirdekli ve 1.4 GHz hızla çalışan bir işlemci bulunan LG U, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Bunun yanı sıra, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özelliğini de yansıtan cihazda, 13 MP arka ve 8 MP öz çekim kamerası mevcut.
135 gram ağırlığında olan LG U, ilk çıktığı zaman Android 6.0 ile piyasaya sürüldü. Batarya konusunda da tatminkar bir görüntü sergileyen LG U 3000 mAh gücünde bataryaya sahip. Pembe renk seçeneğinin yanı sıra; siya ve beyaz gibi standart renklerde de üretilen LG U, orta seviye kullanıcılarının gözdesi olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|147.6 x 73.2 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.0%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.14 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|Çıkış Tarihi
|25 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG U Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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