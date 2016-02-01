LG X Power 2 Özellikleri

LG X Power 2 cep telefonu Mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

LG X Power 2, 2GB RAM ile birlikte gelen 1.5GHz 8 çekirdeği destekliyor. Telefon bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından LG X Power 2, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

LG X power2, 4500mAh çıkarılamayan bir pil ile çalışır. 154.70 x 78.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 164 gram ağırlığındadır.

LG X power2 tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-fi ve Bluetooth bulunur. Telefondaki sensörler Jiroskop, İvmeölçer, Pusula ve yakınlık sensörleri.