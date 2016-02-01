|LG X Power 2 Özellikleri
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LG X Power 2 cep telefonu Mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
LG X Power 2, 2GB RAM ile birlikte gelen 1.5GHz 8 çekirdeği destekliyor. Telefon bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından LG X Power 2, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
LG X power2, 4500mAh çıkarılamayan bir pil ile çalışır. 154.70 x 78.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 164 gram ağırlığındadır.
LG X power2 tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-fi ve Bluetooth bulunur. Telefondaki sensörler Jiroskop, İvmeölçer, Pusula ve yakınlık sensörleri.
| Tasarım
|Boyutları
|154.7 x 78.1 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|164 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.0%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Titan, Parlak Titan, Parlak Altın, Parlak Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|LG X Power 2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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