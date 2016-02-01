LG X Power 2

LG X Power 2
154
4500 mAh
13 MP
5.5"
LG X Power 2
LG X Power 2
LG X Power 2
LG X Power 2
LG X Power 2
LG X Power 2
LG X Power 2 Özellikleri

LG X Power 2 cep telefonu Mart 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

LG X Power 2, 2GB RAM ile birlikte gelen 1.5GHz 8 çekirdeği destekliyor. Telefon bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından LG X Power 2, arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfieler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

LG X power2, 4500mAh çıkarılamayan bir pil ile çalışır. 154.70 x 78.10 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 164 gram ağırlığındadır.

LG X power2 tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-fi ve Bluetooth bulunur. Telefondaki sensörler Jiroskop, İvmeölçer, Pusula ve yakınlık sensörleri.
Tasarım
LG X Power 2
3 (2 oy)

Boyutları 154.7 x 78.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 164 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Titan, Parlak Titan, Parlak Altın, Parlak Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
LG X Power 2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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