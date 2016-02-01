LG X venture

LG X venture
133
4100 mAh
16 MP
5.2"
LG X venture
LG X venture
LG X venture
LG X venture
LG X venture
LG X venture Özellikleri

LG’nin telefonlarında bir servet harcamak istemeyen maceracılar için bir telefon var.

LG X Venture, su ve toz geçirmez gövdeye sahiptir ve LG, ABD ordusu için tasarlanan 14 dayanıklılık testini geçtiğini iddia ediyor. Telefon ayrıca, barometre, pusula, aktivite sayacı, egzersiz izleyici, hava durumu muhabirini ve el feneri ile bir merkezi konuma bağlantı sağlayan Outdoor Essentials adlı özel bir uygulama ile birlikte geliyor.

Telefonun 16 megapiksel arka kamera, 5 MP 120 derece geniş açılı ön kamera, bir Qualcomm 435 işlemci, 5.2 inç ekran, 2 gigabayt RAM ve 32 GB depolama alanı ile 4.100 mAh pil bulunuyor.

X Venture bugün Kuzey Amerika’da piyasaya çıkıyor, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde dünyanın diğer bölgelerinde olacak.
Tasarım
LG X venture
4 (1 oy)

Boyutları 154 x 75.8 x 9.3 mm
Ağırlığı 166 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 63.9%
Ekran Hacmi 74.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kahverengi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
LG X venture Fiyatı 2200 ₺
Editör Puanı 83
Çıkış Tarihi 25 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
LG X venture Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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