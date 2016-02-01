LG X venture Özellikleri

LG’nin telefonlarında bir servet harcamak istemeyen maceracılar için bir telefon var.

LG X Venture, su ve toz geçirmez gövdeye sahiptir ve LG, ABD ordusu için tasarlanan 14 dayanıklılık testini geçtiğini iddia ediyor. Telefon ayrıca, barometre, pusula, aktivite sayacı, egzersiz izleyici, hava durumu muhabirini ve el feneri ile bir merkezi konuma bağlantı sağlayan Outdoor Essentials adlı özel bir uygulama ile birlikte geliyor.

Telefonun 16 megapiksel arka kamera, 5 MP 120 derece geniş açılı ön kamera, bir Qualcomm 435 işlemci, 5.2 inç ekran, 2 gigabayt RAM ve 32 GB depolama alanı ile 4.100 mAh pil bulunuyor.

X Venture bugün Kuzey Amerika’da piyasaya çıkıyor, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde dünyanın diğer bölgelerinde olacak.