|LG X venture Özellikleri
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LG’nin telefonlarında bir servet harcamak istemeyen maceracılar için bir telefon var.
LG X Venture, su ve toz geçirmez gövdeye sahiptir ve LG, ABD ordusu için tasarlanan 14 dayanıklılık testini geçtiğini iddia ediyor. Telefon ayrıca, barometre, pusula, aktivite sayacı, egzersiz izleyici, hava durumu muhabirini ve el feneri ile bir merkezi konuma bağlantı sağlayan Outdoor Essentials adlı özel bir uygulama ile birlikte geliyor.
Telefonun 16 megapiksel arka kamera, 5 MP 120 derece geniş açılı ön kamera, bir Qualcomm 435 işlemci, 5.2 inç ekran, 2 gigabayt RAM ve 32 GB depolama alanı ile 4.100 mAh pil bulunuyor.
X Venture bugün Kuzey Amerika’da piyasaya çıkıyor, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde dünyanın diğer bölgelerinde olacak.
| Tasarım
|Boyutları
|154 x 75.8 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|166 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|63.9%
|Ekran Hacmi
|74.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Kahverengi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|LG X venture Fiyatı
|2200 ₺
|Editör Puanı
|83
|Çıkış Tarihi
|25 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|LG X venture Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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