Meizu E2 Özellikleri

Meizu E2 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksel bir ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Meizu E2, 2.3GHz 8 çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar bakımından Meizu E2 arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüklü bir birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Meizu E2, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3400mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.70 x 75.70 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 155 gram ağırlığındadır.

Meizu E2, çift SIM. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.