Meizu E2

Meizu E2
124
3400 mAh
13 MP
5.5"
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2
Meizu E2 Özellikleri

Meizu E2 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 piksel bir ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Meizu E2, 2.3GHz 8 çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar bakımından Meizu E2 arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüklü bir birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Meizu E2, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3400mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 153.70 x 75.70 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 155 gram ağırlığındadır.

Meizu E2, çift SIM. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Meizu E2
4 (2 oy)

Boyutları 153.7 x 75.7 x 7.5 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Meizu E2 Fiyatı 1200 ₺
Editör Puanı 80
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu E2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here