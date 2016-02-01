Meizu m5 Note Özellikleri

Akıllı telefon piyasasında söz sahibi olan Meizu, yeni Meizu M5 Note cihazını nihayet tanıttı. Tamamen metalden yapılmış bir kasaya sahip olan M5 Note, 5.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlüğe sahip olan, 2.5D kavisli ekranıyla karşımıza çıkıyor.

4 adet 1.8 GHz hızında ve 4 adet 1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisinden oluşturulan ve MediaTek tarafından geliştirilmekte olan Helio P10 işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 3 GB ve 4 GB gibi farklı RAM seçeneklerine yer verilmiş. Bunun yanı sıra; 32 GB ve 64 GB’da kullanıcı tercihine göre dahili depolama alanı bulunuyor.

13 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkat çeken Meizu M5 Note, 4000 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma imkan tanıyor.