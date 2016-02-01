|Meizu m5 Note Özellikleri
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Akıllı telefon piyasasında söz sahibi olan Meizu, yeni Meizu M5 Note cihazını nihayet tanıttı. Tamamen metalden yapılmış bir kasaya sahip olan M5 Note, 5.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlüğe sahip olan, 2.5D kavisli ekranıyla karşımıza çıkıyor.
4 adet 1.8 GHz hızında ve 4 adet 1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisinden oluşturulan ve MediaTek tarafından geliştirilmekte olan Helio P10 işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 3 GB ve 4 GB gibi farklı RAM seçeneklerine yer verilmiş. Bunun yanı sıra; 32 GB ve 64 GB’da kullanıcı tercihine göre dahili depolama alanı bulunuyor.
13 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkat çeken Meizu M5 Note, 4000 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma imkan tanıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|153.6 x 75.8 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Gümüş, Altın, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Meizu m5 Note Fiyatı
|190 €
|Editör Puanı
|60.75
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu m5 Note Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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