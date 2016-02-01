Meizu m5 Note

Meizu m5 Note
291
4000 mAh
13 MP
5.5"
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note
Meizu m5 Note Özellikleri

Akıllı telefon piyasasında söz sahibi olan Meizu, yeni Meizu M5 Note cihazını nihayet tanıttı. Tamamen metalden yapılmış bir kasaya sahip olan M5 Note, 5.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlüğe sahip olan, 2.5D kavisli ekranıyla karşımıza çıkıyor.

4 adet 1.8 GHz hızında ve 4 adet 1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisinden oluşturulan ve MediaTek tarafından geliştirilmekte olan Helio P10 işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 3 GB ve 4 GB gibi farklı RAM seçeneklerine yer verilmiş. Bunun yanı sıra; 32 GB ve 64 GB’da kullanıcı tercihine göre dahili depolama alanı bulunuyor.

13 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da dikkat çeken Meizu M5 Note, 4000 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, uzun süre kullanıma imkan tanıyor.
Tasarım
Meizu m5 Note
4 (2 oy)

Boyutları 153.6 x 75.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Gümüş, Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Meizu m5 Note Fiyatı 190 €
Editör Puanı 60.75
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu m5 Note Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here