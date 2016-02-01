|Meizu m5 Özellikleri
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Meizu M5 tanıtıldı. Cepkolik olarak tüm teknik özelliklerini ve görsellerini hazırladık. Öne çıkan bazı özellikleri ve detayları bu sayfada bulabilirsiniz. Dilerseniz yorum alanını kullanarak bu akıllı telefon hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
Çin, akıllı telefon piyasasında gittikçe gelişiyor. Gelişmesinde etkin rol oynayan firmalar arasında olan Meizu, yeni akıllı telefonu olan Meizu M5 ile kullanıcılara kaliteli bir akıllı telefon deneyimi sunmayı planladı. 5.2 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ekranıyla öne çıkan M5, MediaTek 1.5 GHz 8 çekirdekli M56750 işlemcisiyle de göz dolduruyor.
2 ve 3 GB RAM, sırasıyla 16 GB ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan iki farklı varyasyonla satışa sunulan M5, 256 GB’a kadar yükseltilebilir harici depolama kapasitesine sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu cihazda, ark tarafında yer alan çift LED flaşla, karanlıkta daha sağlam performans alınabilir. Son olarak 3070 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da normal seyrediyor.
| Tasarım
|Boyutları
|147.3 x 72.8 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.5%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.070 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Sar Değeri
|Nane Yeşil, Buz Beyazı, Şampanya Altın, Safir Mavi, Mat Siyah
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Meizu m5 Fiyatı
|120 ₺
|Editör Puanı
|67
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu m5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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