Meizu m5 Özellikleri

Meizu M5 tanıtıldı. Cepkolik olarak tüm teknik özelliklerini ve görsellerini hazırladık. Öne çıkan bazı özellikleri ve detayları bu sayfada bulabilirsiniz. Dilerseniz yorum alanını kullanarak bu akıllı telefon hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Çin, akıllı telefon piyasasında gittikçe gelişiyor. Gelişmesinde etkin rol oynayan firmalar arasında olan Meizu, yeni akıllı telefonu olan Meizu M5 ile kullanıcılara kaliteli bir akıllı telefon deneyimi sunmayı planladı. 5.2 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ekranıyla öne çıkan M5, MediaTek 1.5 GHz 8 çekirdekli M56750 işlemcisiyle de göz dolduruyor.

2 ve 3 GB RAM, sırasıyla 16 GB ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan iki farklı varyasyonla satışa sunulan M5, 256 GB’a kadar yükseltilebilir harici depolama kapasitesine sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu cihazda, ark tarafında yer alan çift LED flaşla, karanlıkta daha sağlam performans alınabilir. Son olarak 3070 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da normal seyrediyor.