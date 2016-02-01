Meizu m5

Meizu m5
125
3070 mAh
13 MP
5.2"
Meizu m5
Meizu m5
Meizu m5
Meizu m5
Meizu m5
Meizu m5
Meizu m5 Özellikleri

Meizu M5 tanıtıldı. Cepkolik olarak tüm teknik özelliklerini ve görsellerini hazırladık. Öne çıkan bazı özellikleri ve detayları bu sayfada bulabilirsiniz. Dilerseniz yorum alanını kullanarak bu akıllı telefon hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Çin, akıllı telefon piyasasında gittikçe gelişiyor. Gelişmesinde etkin rol oynayan firmalar arasında olan Meizu, yeni akıllı telefonu olan Meizu M5 ile kullanıcılara kaliteli bir akıllı telefon deneyimi sunmayı planladı. 5.2 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ekranıyla öne çıkan M5, MediaTek 1.5 GHz 8 çekirdekli M56750 işlemcisiyle de göz dolduruyor.

2 ve 3 GB RAM, sırasıyla 16 GB ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan iki farklı varyasyonla satışa sunulan M5, 256 GB’a kadar yükseltilebilir harici depolama kapasitesine sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu cihazda, ark tarafında yer alan çift LED flaşla, karanlıkta daha sağlam performans alınabilir. Son olarak 3070 mAh bataryaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda da normal seyrediyor.
Tasarım
Meizu m5
3 (2 oy)

Boyutları 147.3 x 72.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.5%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.070 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Sar Değeri Nane Yeşil, Buz Beyazı, Şampanya Altın, Safir Mavi, Mat Siyah
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Meizu m5 Fiyatı 120 ₺
Editör Puanı 67
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu m5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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