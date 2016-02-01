Meizu M5s

Meizu M5s
370
3000 mAh
13 MP
5.2"
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s
Meizu M5s Özellikleri

Çarşamba günü Meizu Çin’de M5s akıllı telefonu piyasaya sürdü ve 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren ülkede satışa sunulacak. Akıllı telefon iki çeşit olarak piyasaya sürüldü: Çin fiyatı 799 CNY. 16GB depolama ve 32GB depolama 999 CNY – Rose Gold, Moonlight Silver, Champagne Gold ve Star Gray renklerinde satışa sunulacak.

Meizu M5s, Meizu M5’in halefi ve Android 6.0 Marshmallow‘a dayalı Flyme 6.0 çalışan iki SIM (Nano-SIM) destekleyen bir akıllı telefon. Home düğmesi üzerinde bir parmak izi algılayıcısı bulunan metal birleşik tasarımı var. Şirket, mTouch teknolojisi akıllı telefonun 0,2 saniyenin altındaki kilidini açacağına inanıyor.

M5’lerde piksel yoğunluğu 282ppi olan 5.2 inçlik bir HD (720×1280 piksel) IPS ekranı bulunuyor. 3GB LPDDR3 RAM ile birleştirilmiş 1.3GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6753 SoC ile güçlendiriliyor. Meizu M5’lerde optik f/2,0 diyafram ve ArcSoft güzelleştirme yazılımı bulunan 5 megapiksel ön kamera dışında, f/2,2 açıklık, PDAF ve iki tonlu flaşlı 13 megapiksel bir arka kamerası bulunuyor.

Bahsettiğimiz gibi, 16GB ve 32GB dahili depolama çeşitleri sunuyor, microSD kartı (128GB’a kadar) ile hibrid çift SIM yapılandırmada genişletilebiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, GPS / A-GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz ve 5GHz bantları için destek), Bluetooth v4.0, 3.5mm kulaklık girişi ve Micro-USB bulunmaktadır.

Meizu M5’lerde 3000mAh batarya bulunuyor ve 18 W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor. Cihazda yer alan sensörler ivmeölçer, ortam ışığı algılayıcısı, jiroskop, manyetometre ve kızılötesi. Son olarak 148.2×72.5×8.4 mm ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Tasarım
Meizu M5s
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.2 x 72.5 x 8.4 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya altın, gül altın, kalın gri, ay ışığı gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Meizu M5s Fiyatı 700 ₺
Editör Puanı 87.25
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu M5s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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