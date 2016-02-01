Meizu M5s Özellikleri

Çarşamba günü Meizu Çin’de M5s akıllı telefonu piyasaya sürdü ve 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren ülkede satışa sunulacak. Akıllı telefon iki çeşit olarak piyasaya sürüldü: Çin fiyatı 799 CNY. 16GB depolama ve 32GB depolama 999 CNY – Rose Gold, Moonlight Silver, Champagne Gold ve Star Gray renklerinde satışa sunulacak.

Meizu M5s, Meizu M5’in halefi ve Android 6.0 Marshmallow‘a dayalı Flyme 6.0 çalışan iki SIM (Nano-SIM) destekleyen bir akıllı telefon. Home düğmesi üzerinde bir parmak izi algılayıcısı bulunan metal birleşik tasarımı var. Şirket, mTouch teknolojisi akıllı telefonun 0,2 saniyenin altındaki kilidini açacağına inanıyor.

M5’lerde piksel yoğunluğu 282ppi olan 5.2 inçlik bir HD (720×1280 piksel) IPS ekranı bulunuyor. 3GB LPDDR3 RAM ile birleştirilmiş 1.3GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6753 SoC ile güçlendiriliyor. Meizu M5’lerde optik f/2,0 diyafram ve ArcSoft güzelleştirme yazılımı bulunan 5 megapiksel ön kamera dışında, f/2,2 açıklık, PDAF ve iki tonlu flaşlı 13 megapiksel bir arka kamerası bulunuyor.

Bahsettiğimiz gibi, 16GB ve 32GB dahili depolama çeşitleri sunuyor, microSD kartı (128GB’a kadar) ile hibrid çift SIM yapılandırmada genişletilebiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, GPS / A-GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz ve 5GHz bantları için destek), Bluetooth v4.0, 3.5mm kulaklık girişi ve Micro-USB bulunmaktadır.

Meizu M5’lerde 3000mAh batarya bulunuyor ve 18 W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor. Cihazda yer alan sensörler ivmeölçer, ortam ışığı algılayıcısı, jiroskop, manyetometre ve kızılötesi. Son olarak 148.2×72.5×8.4 mm ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.