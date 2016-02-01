|Meizu M6 Note Özellikleri
|
Meizu M6 Note akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Meizu M6 Note, 8 çekirdek Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Meizu M6 Note, arkada 12+5 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Meizu M6 Note, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.60 x 75.20 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 173 gram ağırlığındadır.
Meizu M6 Note, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|8.4 mm
|Ağırlığı
|173 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Meizu M6 Note Fiyatı
|170 €
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu M6 Note Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|