Meizu M6 Note Özellikleri

Meizu M6 Note akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Meizu M6 Note, 8 çekirdek Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Meizu M6 Note, arkada 12+5 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Meizu M6 Note, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.60 x 75.20 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 173 gram ağırlığındadır.

Meizu M6 Note, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.