Meizu M6 Note

Meizu M6 Note
255
4000 mAh
12 MP
5.5"
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note Özellikleri

Meizu M6 Note akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Meizu M6 Note, 8 çekirdek Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Meizu M6 Note, arkada 12+5 megapiksel çift ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Meizu M6 Note, Android 7.1.2’yi çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.60 x 75.20 x 8.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 173 gram ağırlığındadır.

Meizu M6 Note, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Meizu M6 Note
4 (1 oy)

Boyutları 8.4 mm
Ağırlığı 173 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Meizu M6 Note Fiyatı 170 €
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu M6 Note Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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