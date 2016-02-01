Meizu M6

Meizu M6
160
3070 mAh
13 MP
5.2"
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6
Meizu M6 Özellikleri

Meizu M6 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geldi.

Meizu M6, 8 çekirdeği MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2MB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, Meizu M6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile kullanıcıları karşılıyor.

Meizu M6, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.20 x 72.80 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Meizu M6, Nano-SIM’i destekleyen çift SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Meizu M6
4 (2 oy)

Boyutları 148.2 x 72.8 x 8.3 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Ayışığı Gümüş, Şampanya Altını, Mat Siyah, Elektrikli Açık Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.070 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Meizu M6 Fiyatı 130 €
Editör Puanı 74
Çıkış Tarihi 25 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu M6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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