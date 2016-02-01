Meizu M6 Özellikleri

Meizu M6 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geldi.

Meizu M6, 8 çekirdeği MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2MB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, Meizu M6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile kullanıcıları karşılıyor.

Meizu M6, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.20 x 72.80 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Meizu M6, Nano-SIM’i destekleyen çift SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.