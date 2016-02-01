|Meizu M6 Özellikleri
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Meizu M6 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geldi.
Meizu M6, 8 çekirdeği MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2MB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak, Meizu M6, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile kullanıcıları karşılıyor.
Meizu M6, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.20 x 72.80 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Meizu M6, Nano-SIM’i destekleyen çift SIM kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148.2 x 72.8 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Ayışığı Gümüş, Şampanya Altını, Mat Siyah, Elektrikli Açık Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.070 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Meizu M6 Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|74
|Çıkış Tarihi
|25 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu M6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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