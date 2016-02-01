Meizu M6s Özellikleri

Meizu M6s akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.70 inç dokunmatik ekrana ve 282 PPI değerine sahip.

Meizu M6s, 1.6GHz altı çekirdekli Samsung Exynos 7872 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak Meizu M6’lar arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullandığını görüyoruz.

Meizu M6s, Android 7.1.2‘yi çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.00 x 72.50 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 160 gram ağırlığındadır.

Meizu M6s, çift SIM destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.