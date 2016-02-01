Meizu M6s

Meizu M6s
714
3000 mAh
16 MP
5.7"
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6s Özellikleri

Meizu M6s akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.70 inç dokunmatik ekrana ve 282 PPI değerine sahip.

Meizu M6s, 1.6GHz altı çekirdekli Samsung Exynos 7872 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak Meizu M6’lar arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullandığını görüyoruz.

Meizu M6s, Android 7.1.2‘yi çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.00 x 72.50 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 160 gram ağırlığındadır.

Meizu M6s, çift SIM destekli bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Meizu M6s
2.7 (3 oy)

Boyutları 152 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7872
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP3
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Meizu M6s Fiyatı 150 €
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 19 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu M6s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

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