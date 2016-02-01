|Meizu Pro 6 Plus Özellikleri
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Meizu’nun çiçeği burnunda akıllı telefonu olan Meizu Pro 6 Plus, bir önceki cihazlardan daha büyük ekrana sahip. 5.7 inç büyüklüğündeki ekranı, Super AMOLED teknolojisine ve 1440x2560p çözünürlüğe sahip.
Exynos 8890 işlemcisiyle donatılmış olan cihazda, 64 GB‘lık modelinde 2 GHz hızda çalışma sağlarken, 128 GB’lık modelinde, 2.3 GHz hızında çalışmayı başarıyor. 4 GB RAM boyutuna ve söylediğimiz gibi; 64 ve 128 GB gibi farklı dahili hafıza olanaklarına sahip olan cihaz, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera özelliklerine sahip.
Tüm bunların yanı sıra; 3400 mAh gücündeki bataryaya sahip olan cihaz, 1 günün üzerinden bir kullanım fırsatını, kullanıcılara tanıyor. Fiyat olarak beraber çıktıkları Meizu M3X ‘ten biraz yüksek olan cihaz, özellik olarak da farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|155.6 x 77.3 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.5%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 8890 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP10
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Meizu Pro 6 Plus Fiyatı
|550 €
|Editör Puanı
|88.75
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Meizu Pro 6 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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