Meizu Pro 6 Plus Özellikleri

Meizu’nun çiçeği burnunda akıllı telefonu olan Meizu Pro 6 Plus, bir önceki cihazlardan daha büyük ekrana sahip. 5.7 inç büyüklüğündeki ekranı, Super AMOLED teknolojisine ve 1440x2560p çözünürlüğe sahip.

Exynos 8890 işlemcisiyle donatılmış olan cihazda, 64 GB‘lık modelinde 2 GHz hızda çalışma sağlarken, 128 GB’lık modelinde, 2.3 GHz hızında çalışmayı başarıyor. 4 GB RAM boyutuna ve söylediğimiz gibi; 64 ve 128 GB gibi farklı dahili hafıza olanaklarına sahip olan cihaz, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera özelliklerine sahip.

Tüm bunların yanı sıra; 3400 mAh gücündeki bataryaya sahip olan cihaz, 1 günün üzerinden bir kullanım fırsatını, kullanıcılara tanıyor. Fiyat olarak beraber çıktıkları Meizu M3X ‘ten biraz yüksek olan cihaz, özellik olarak da farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.