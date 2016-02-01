Meizu Pro 6 Plus

Meizu Pro 6 Plus
367
3400 mAh
12 MP
5.7"
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 6 Plus Özellikleri

Meizu’nun çiçeği burnunda akıllı telefonu olan Meizu Pro 6 Plus, bir önceki cihazlardan daha büyük ekrana sahip. 5.7 inç büyüklüğündeki ekranı, Super AMOLED teknolojisine ve 1440x2560p çözünürlüğe sahip.

Exynos 8890 işlemcisiyle donatılmış olan cihazda, 64 GB‘lık modelinde 2 GHz hızda çalışma sağlarken, 128 GB’lık modelinde, 2.3 GHz hızında çalışmayı başarıyor. 4 GB RAM boyutuna ve söylediğimiz gibi; 64 ve 128 GB gibi farklı dahili hafıza olanaklarına sahip olan cihaz, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera özelliklerine sahip.

Tüm bunların yanı sıra; 3400 mAh gücündeki bataryaya sahip olan cihaz, 1 günün üzerinden bir kullanım fırsatını, kullanıcılara tanıyor. Fiyat olarak beraber çıktıkları Meizu M3X ‘ten biraz yüksek olan cihaz, özellik olarak da farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.
Tasarım
Meizu Pro 6 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 155.6 x 77.3 x 7.3 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.5%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8890 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP10
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Meizu Pro 6 Plus Fiyatı 550 €
Editör Puanı 88.75
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Meizu Pro 6 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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