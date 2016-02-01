|Meizu Pro 6s Özellikleri
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Çıkarttığı her yeni akıllı telefonla dikkatleri biraz daha üzerine toplayan Meizu, son olarak duyurduğu amiral gemisi Meizu Pro 6S ile de geleneği bozmadı. Pro 6 modelinde rastladığımız alüminyum kasa ve kavisli ekran özelliği korunan cihazda, 5.2 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana yer verilmiş.
MediaTek 10 çekirdekli Helio X25 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza alanıyla da büyüleyici bir etki yarattı. 12 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan cihazda çözünürlük konusunda oldukça tatminkar bir özelliğe sahip olduğunu görebiliyoruz.
Çift SIM kart desteğiyle gelen ve son dönemde Çinli firmaların neredeyse tamamında rastladığımız bu özellikten vazgeçilmeyen Meizu Pro 6S, home tuşunda parmak izi okuyucusu ve 3060 mAh bataryasıyla da bütünleşmiş durumda.
| Tasarım
|Boyutları
|147.7 x 70.8 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gümüş, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6797T Helio X25
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 çekirdek, 2 GHz Cortex-A53 & 1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|10
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP4
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.060 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Meizu Pro 6s Fiyatı
|430 €
|Editör Puanı
|86.5
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Meizu Pro 6s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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