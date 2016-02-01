Meizu Pro 6s

Meizu Pro 6s
191
3060 mAh
12 MP
5.2"
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s
Meizu Pro 6s Özellikleri

Çıkarttığı her yeni akıllı telefonla dikkatleri biraz daha üzerine toplayan Meizu, son olarak duyurduğu amiral gemisi Meizu Pro 6S ile de geleneği bozmadı. Pro 6 modelinde rastladığımız alüminyum kasa ve kavisli ekran özelliği korunan cihazda, 5.2 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana yer verilmiş.

MediaTek 10 çekirdekli Helio X25 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza alanıyla da büyüleyici bir etki yarattı. 12 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan cihazda çözünürlük konusunda oldukça tatminkar bir özelliğe sahip olduğunu görebiliyoruz.

Çift SIM kart desteğiyle gelen ve son dönemde Çinli firmaların neredeyse tamamında rastladığımız bu özellikten vazgeçilmeyen Meizu Pro 6S, home tuşunda parmak izi okuyucusu ve 3060 mAh bataryasıyla da bütünleşmiş durumda.
Tasarım
Meizu Pro 6s
4 (1 oy)

Boyutları 147.7 x 70.8 x 7.3 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6797T Helio X25
İşlemci 2 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 çekirdek, 2 GHz Cortex-A53 & 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.060 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Meizu Pro 6s Fiyatı 430 €
Editör Puanı 86.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Meizu Pro 6s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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