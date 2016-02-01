Meizu Pro 6s Özellikleri

Çıkarttığı her yeni akıllı telefonla dikkatleri biraz daha üzerine toplayan Meizu, son olarak duyurduğu amiral gemisi Meizu Pro 6S ile de geleneği bozmadı. Pro 6 modelinde rastladığımız alüminyum kasa ve kavisli ekran özelliği korunan cihazda, 5.2 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana yer verilmiş.

MediaTek 10 çekirdekli Helio X25 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza alanıyla da büyüleyici bir etki yarattı. 12 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan cihazda çözünürlük konusunda oldukça tatminkar bir özelliğe sahip olduğunu görebiliyoruz.

Çift SIM kart desteğiyle gelen ve son dönemde Çinli firmaların neredeyse tamamında rastladığımız bu özellikten vazgeçilmeyen Meizu Pro 6S, home tuşunda parmak izi okuyucusu ve 3060 mAh bataryasıyla da bütünleşmiş durumda.