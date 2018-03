Motorola Moto C Özellikleri

Moto C, Motorola tarafından yakında çıkacak bir akıllı telefon. Telefonun, 480 x 854 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi söyleniyor. Motorola Moto C‘nin 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 1GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kartı ile GB’a kadar genişletilebilen 16 GB dahili belleği bulunduracağı söyleniyor. Motorola Moto C, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksel ön kamerası olduğu. Motorola Moto C, Android 7.0 işletim sistemi ve 2350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile geleceği kesin gibi. Motorola Moto C, tek bir SIM kullanıyor ve bazı ülkelerde Çift sim kart desteğinin de olacağı söyleniyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve 3G dahildir.