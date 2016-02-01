Motorola Moto C

Motorola Moto C
722
2350 mAh
5 MP
5.0"
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C
Motorola Moto C Özellikleri

Moto C, Motorola tarafından yakında çıkacak bir akıllı telefon. Telefonun, 480 x 854 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi söyleniyor.

Motorola Moto C‘nin 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 1GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kartı ile GB’a kadar genişletilebilen 16 GB dahili belleği bulunduracağı söyleniyor. Motorola Moto C, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksel ön kamerası olduğu.

Motorola Moto C, Android 7.0 işletim sistemi ve 2350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile geleceği kesin gibi.

Motorola Moto C, tek bir SIM kullanıyor ve bazı ülkelerde Çift sim kart desteğinin de olacağı söyleniyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve 3G dahildir.
Tasarım
Motorola Moto C
4 (1 oy)

Boyutları 145.5 x 73.6 x 9 mm
Ağırlığı 154 gr
Ekran Türü TFT LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Starry Black, İnce Altın, Metalik Vişne
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Panorama
Led flaş
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737M
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.350 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto C Fiyatı 550 ₺
Editör Puanı 64
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Motorola Moto C Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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