|Motorola Moto C Özellikleri
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Moto C, Motorola tarafından yakında çıkacak bir akıllı telefon. Telefonun, 480 x 854 piksel çözünürlüğe sahip 5,00 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi söyleniyor.
Motorola Moto C‘nin 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 1GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kartı ile GB’a kadar genişletilebilen 16 GB dahili belleği bulunduracağı söyleniyor. Motorola Moto C, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksel ön kamerası olduğu.
Motorola Moto C, Android 7.0 işletim sistemi ve 2350mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile geleceği kesin gibi.
Motorola Moto C, tek bir SIM kullanıyor ve bazı ülkelerde Çift sim kart desteğinin de olacağı söyleniyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve 3G dahildir.
| Tasarım
|Boyutları
|145.5 x 73.6 x 9 mm
|Ağırlığı
|154 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|196 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Starry Black, İnce Altın, Metalik Vişne
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Panorama
Led flaş
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737M
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.350 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto C Fiyatı
|550 ₺
|Editör Puanı
|64
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto C Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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