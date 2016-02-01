Motorola Moto E3 Power

Motorola Moto E3 Power
38
3500 mAh
8 MP
5.0"
Motorola Moto E3 Power
Motorola Moto E3 Power
Motorola Moto E3 Power
Motorola Moto E3 Power
Motorola Moto E3 Power
Motorola Moto E3 Power Özellikleri

Akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışan diğer bir şirket olan Motorola, Moto E3 Power modeliyle orta seviye kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB boyutunda dahili hafıza özellikleri bulunuyor.

4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olmasıyla orta seviye bir hız sunan cihazda, 8 MP otofokus LED flaşlı arka ve 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunmaktadır. Oldukça sevilecek gibi görünen ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Moto E3 Power, 3500 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, bir günü rahatlıkla çıkartabilmenize olanak sunuyor.

Fiyat konusunda da avantaj sunan cihaz, tercih edilebilir ürünler arasındaki yerini aldı.
Tasarım
Motorola Moto E3 Power
3 (1 oy)

Boyutları 143.8 x 71.6 x 9.6 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735P
İşlemci 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto E3 Power Fiyatı 130 €
Editör Puanı 69
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto E3 Power Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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