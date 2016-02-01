|Motorola Moto E3 Power Özellikleri
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Akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışan diğer bir şirket olan Motorola, Moto E3 Power modeliyle orta seviye kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB boyutunda dahili hafıza özellikleri bulunuyor.
4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olmasıyla orta seviye bir hız sunan cihazda, 8 MP otofokus LED flaşlı arka ve 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunmaktadır. Oldukça sevilecek gibi görünen ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Moto E3 Power, 3500 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, bir günü rahatlıkla çıkartabilmenize olanak sunuyor.
Fiyat konusunda da avantaj sunan cihaz, tercih edilebilir ürünler arasındaki yerini aldı.
| Tasarım
|Boyutları
|143.8 x 71.6 x 9.6 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6735P
|İşlemci
|1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto E3 Power Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|69
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto E3 Power Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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