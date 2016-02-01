Motorola Moto E3 Power Özellikleri

Akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışan diğer bir şirket olan Motorola, Moto E3 Power modeliyle orta seviye kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB boyutunda dahili hafıza özellikleri bulunuyor.

4 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olmasıyla orta seviye bir hız sunan cihazda, 8 MP otofokus LED flaşlı arka ve 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunmaktadır. Oldukça sevilecek gibi görünen ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Moto E3 Power, 3500 mAh gücünde bataryaya sahip olmasıyla da, bir günü rahatlıkla çıkartabilmenize olanak sunuyor.

Fiyat konusunda da avantaj sunan cihaz, tercih edilebilir ürünler arasındaki yerini aldı.