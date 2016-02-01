Motorola Moto G

Motorola Moto G
15
2070 mAh
5 MP
4.5"
Motorola Moto G Özellikleri

Motorola Moto G akıllı telefonu Kasım 2013’te piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 329 PPI değerinde 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Motorola Moto G, 1.2GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 8GB’lık dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G, kameralar açısından arka tarafta 5 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 1.3 megapiksel ön kamera kullanmış.

Motorola Moto G, Android 4.3 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 129.90 x 65.90 x 11.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto G, Mikro-SIM’i kabul eden tek sim kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Motorola Moto G
3 (2 oy)

Boyutları 129.9 x 65.9 x 11.6 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.2%
Ekran Hacmi 55.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.3 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.070 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 24 Saat
Sar Değeri 0.79 W/kg (kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto G Fiyatı 130 €
Editör Puanı 61.75
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2013
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto G Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here