|Motorola Moto G Özellikleri
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Motorola Moto G akıllı telefonu Kasım 2013’te piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 329 PPI değerinde 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip.
Motorola Moto G, 1.2GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 8GB’lık dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G, kameralar açısından arka tarafta 5 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 1.3 megapiksel ön kamera kullanmış.
Motorola Moto G, Android 4.3 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 129.90 x 65.90 x 11.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
Motorola Moto G, Mikro-SIM’i kabul eden tek sim kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|129.9 x 65.9 x 11.6 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.2%
|Ekran Hacmi
|55.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.3 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 400
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 305
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.070 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Sar Değeri
|0.79 W/kg (kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto G Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|61.75
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2013
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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