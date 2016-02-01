Motorola Moto G Özellikleri

Motorola Moto G akıllı telefonu Kasım 2013’te piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 329 PPI değerinde 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bir 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Motorola Moto G, 1.2GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 8GB’lık dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G, kameralar açısından arka tarafta 5 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 1.3 megapiksel ön kamera kullanmış.

Motorola Moto G, Android 4.3 işletim sistemini çalıştırıyor ve 2070mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 129.90 x 65.90 x 11.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto G, Mikro-SIM’i kabul eden tek sim kartlı bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.