Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5 Plus
334
3000 mAh
12 MP
5.2"
Motorola Moto G5 Plus
Motorola Moto G5 Plus
Motorola Moto G5 Plus
Motorola Moto G5 Plus Özellikleri

Motorola Moto G5 Plus akıllı telefonu Nisan 2017 tarihinde raflarda olması bekleniyor. Akıllı telefon, inç başına 441 piksel PPI’de 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Motorola Moto G5 Plus 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonda, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve özçekimler için 5 megapiksel kamerası bulunuyor.

Motorola Moto G5 Plus, Android 7.0 çalıştıran ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 150.20 x 74.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 155 gram.

Motorola Moto G5 Plus, çift SIM  destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Motorola Moto G5 Plus
4.5 (2 oy)

Boyutları 150.2 x 74 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.1%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Güzel Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto G5 Plus Fiyatı 1500 ₺
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto G5 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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