|Motorola Moto G5 Plus Özellikleri
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Motorola Moto G5 Plus akıllı telefonu Nisan 2017 tarihinde raflarda olması bekleniyor. Akıllı telefon, inç başına 441 piksel PPI’de 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.
Motorola Moto G5 Plus 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonda, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve özçekimler için 5 megapiksel kamerası bulunuyor.
Motorola Moto G5 Plus, Android 7.0 çalıştıran ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 150.20 x 74.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 155 gram.
Motorola Moto G5 Plus, çift SIM destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|150.2 x 74 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.1%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Güzel Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto G5 Plus Fiyatı
|1500 ₺
|Editör Puanı
|77.75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G5 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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