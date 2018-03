Motorola Moto G5 Plus Özellikleri

Motorola Moto G5 Plus akıllı telefonu Nisan 2017 tarihinde raflarda olması bekleniyor. Akıllı telefon, inç başına 441 piksel PPI’de 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip. Motorola Moto G5 Plus 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonda, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5 Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve özçekimler için 5 megapiksel kamerası bulunuyor. Motorola Moto G5 Plus, Android 7.0 çalıştıran ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 150.20 x 74.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 155 gram. Motorola Moto G5 Plus, çift SIM destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.