|Motorola Moto G5 Özellikleri
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Motorola Moto G5 akıllı telefon 1. çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonda, inç başına 441 piksel PPI ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5 inç dokunmatik ekrana sahip.
Motorola Moto G5, 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 5 megapiksel ön kamerayı barındırıyor.
Motorola Moto G5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 144.30 x 73.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145.00 gram ağırlığındadır.
Motorola Moto G5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|144.3 x 73 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Güzel Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto G5 Fiyatı
|1100 ₺
|Editör Puanı
|75.75
|Çıkış Tarihi
|24 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G5 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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