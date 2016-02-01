Motorola Moto G5

Motorola Moto G5
313
2800 mAh
13 MP
5.0"
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5 Özellikleri

Motorola Moto G5 akıllı telefon 1. çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonda, inç başına 441 piksel PPI ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5 inç dokunmatik ekrana sahip.

Motorola Moto G5, 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 5 megapiksel ön kamerayı barındırıyor.

Motorola Moto G5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 144.30 x 73.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145.00 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto G5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Motorola Moto G5
4 (2 oy)

Boyutları 144.3 x 73 x 9.5 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Güzel Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto G5 Fiyatı 1100 ₺
Editör Puanı 75.75
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto G5 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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