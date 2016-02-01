Motorola Moto G5 Özellikleri

Motorola Moto G5 akıllı telefon 1. çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonda, inç başına 441 piksel PPI ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 5 inç dokunmatik ekrana sahip.

Motorola Moto G5, 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Motorola Moto G5, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 5 megapiksel ön kamerayı barındırıyor.

Motorola Moto G5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. 144.30 x 73.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145.00 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto G5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Kulaklıklar, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.