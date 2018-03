Motorola Moto G5S Plus Özellikleri

Moto G5S Plus, yaklaşmakta olan Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu. Telefonun, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi bekleniyor. Motorola Moto G5S Plus‘ın 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G5S Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel ön kamera kullanacak şekilde tasarlanmış. Motorola Moto G5S Plus, Android 7.1.1‘i çalıştırması ve 3072mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmesi bekleniyor. Motorola Moto G5S Plus, tek sim kart kullanıyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü ve Parmak izi sensörü.