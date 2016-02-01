Motorola Moto G5S Plus

Motorola Moto G5S Plus
196
3000 mAh
13 MP
5.5"
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus
Motorola Moto G5S Plus Özellikleri

Moto G5S Plus, yaklaşmakta olan Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu. Telefonun, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi bekleniyor.

Motorola Moto G5S Plus‘ın 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G5S Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel ön kamera kullanacak şekilde tasarlanmış.

Motorola Moto G5S Plus, Android 7.1.1‘i çalıştırması ve 3072mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Motorola Moto G5S Plus, tek sim kart kullanıyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü ve Parmak izi sensörü.
Tasarım
Motorola Moto G5S Plus
4.3 (3 oy)

Boyutları 153.5 x 76.2 x 8 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Güzel Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Motorola Moto G5S Plus Fiyatı 300 €
Editör Puanı 79.5
Çıkış Tarihi 01 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto G5S Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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