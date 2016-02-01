|Motorola Moto G5S Plus Özellikleri
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Moto G5S Plus, yaklaşmakta olan Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu. Telefonun, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi bekleniyor.
Motorola Moto G5S Plus‘ın 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G5S Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel ön kamera kullanacak şekilde tasarlanmış.
Motorola Moto G5S Plus, Android 7.1.1‘i çalıştırması ve 3072mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmesi bekleniyor.
Motorola Moto G5S Plus, tek sim kart kullanıyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü ve Parmak izi sensörü.
| Tasarım
|Boyutları
|153.5 x 76.2 x 8 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Güzel Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto G5S Plus Fiyatı
|300 €
|Editör Puanı
|79.5
|Çıkış Tarihi
|01 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G5S Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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