Motorola Moto G5S Özellikleri

Moto G5S, yaklaşmakta olan Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu. Telefonun, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi bekleniyor.

Motorola Moto G5S‘in 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G5S, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar ve görüntülü konuşmalar için 5 megapiksel ön kamera kullanacak şekilde tasarlanmış.

Motorola Moto G5S, Android 7.1.1‘i çalıştırması ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Motorola Moto G5S, tek sim kart kullanıyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü ve Parmak izi sensörü.