|Motorola Moto G5S Özellikleri
|
Moto G5S, yaklaşmakta olan Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu. Telefonun, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte gelmesi bekleniyor.
Motorola Moto G5S‘in 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisi ile güçlendirilmesi ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Motorola Moto G5S, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar ve görüntülü konuşmalar için 5 megapiksel ön kamera kullanacak şekilde tasarlanmış.
Motorola Moto G5S, Android 7.1.1‘i çalıştırması ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmesi bekleniyor.
Motorola Moto G5S, tek sim kart kullanıyor. Bağlantı seçeneklerine Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü ve Parmak izi sensörü.
| Tasarım
|Boyutları
|150 x 73.5 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|157 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Güzel Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto G5S Fiyatı
|200 €
|Editör Puanı
|76.75
|Çıkış Tarihi
|01 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto G5S Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|