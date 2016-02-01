Motorola Moto M Özellikleri

Uzun zamandır beklenen akıllı telefon Motorola Moto M sonunda tanıtıldı. Özellikleri bakımından bekleneni verdi diyebileceğimiz bir model ile karşımıza çıkan Motorola, bakalım hayranlarının nasıl bir tepkisine yol açacak.

Lenovo’nun satın aldığı Motorola, yeni modeli olan Motorola Moto M cihazı, orta seviye akıllı telefon kullanıcıları için, oldukça ideal bir telefon. MediaTek 2.2 GHz ve 8 çekirdekli olan Helio P15 işlemcisinden gücünü alan Moto M, 4 GB RAM ve 32 GB hafıza ile geliyor.

Hafıza kartı girişine de yer verilen cihazda, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza bulunuyor. 5.5 inç büyüklüğe sahip, Full HD ekranıyla birlikte, 16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan Moto M, aynı zamanda çift katmanlı hidrofobik kaplı metal kasasıyla da göz dolduran cinsten.

En önemli özelliği olan arka tarafında konumlanmış parmak izi okuyucusu da bulunan cihazda, ayrıca 3050 mAh gücünde bataryaya yer verilmiş. Orta seviyede bir akıllı telefon için, oldukça etkileyici özellikler Moto M ile alıcılarını bekliyor.