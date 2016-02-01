Motorola Moto M

Motorola Moto M
332
3050 mAh
16 MP
5.5"
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M
Motorola Moto M Özellikleri

Uzun zamandır beklenen akıllı telefon Motorola Moto M sonunda tanıtıldı. Özellikleri bakımından bekleneni verdi diyebileceğimiz bir model ile karşımıza çıkan Motorola, bakalım hayranlarının nasıl bir tepkisine yol açacak.

Lenovo’nun satın aldığı Motorola, yeni modeli olan Motorola Moto M cihazı, orta seviye akıllı telefon kullanıcıları için, oldukça ideal bir telefon. MediaTek 2.2 GHz ve 8 çekirdekli olan Helio P15 işlemcisinden gücünü alan Moto M, 4 GB RAM ve 32 GB hafıza ile geliyor.

Hafıza kartı girişine de yer verilen cihazda, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza bulunuyor. 5.5 inç büyüklüğe sahip, Full HD ekranıyla birlikte, 16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan Moto M, aynı zamanda çift katmanlı hidrofobik kaplı metal kasasıyla da göz dolduran cinsten.

En önemli özelliği olan arka tarafında konumlanmış parmak izi okuyucusu da bulunan cihazda, ayrıca 3050 mAh gücünde bataryaya yer verilmiş. Orta seviyede bir akıllı telefon için, oldukça etkileyici özellikler Moto M ile alıcılarını bekliyor.
Tasarım
Motorola Moto M
3.5 (2 oy)

Boyutları 151.4 x 75.4 x 7.9 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P15
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.050 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Motorola Moto M Fiyatı 250 €
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Motorola Moto M Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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