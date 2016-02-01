|Motorola Moto M Özellikleri
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Uzun zamandır beklenen akıllı telefon Motorola Moto M sonunda tanıtıldı. Özellikleri bakımından bekleneni verdi diyebileceğimiz bir model ile karşımıza çıkan Motorola, bakalım hayranlarının nasıl bir tepkisine yol açacak.
Lenovo’nun satın aldığı Motorola, yeni modeli olan Motorola Moto M cihazı, orta seviye akıllı telefon kullanıcıları için, oldukça ideal bir telefon. MediaTek 2.2 GHz ve 8 çekirdekli olan Helio P15 işlemcisinden gücünü alan Moto M, 4 GB RAM ve 32 GB hafıza ile geliyor.
Hafıza kartı girişine de yer verilen cihazda, 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza bulunuyor. 5.5 inç büyüklüğe sahip, Full HD ekranıyla birlikte, 16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan Moto M, aynı zamanda çift katmanlı hidrofobik kaplı metal kasasıyla da göz dolduran cinsten.
En önemli özelliği olan arka tarafında konumlanmış parmak izi okuyucusu da bulunan cihazda, ayrıca 3050 mAh gücünde bataryaya yer verilmiş. Orta seviyede bir akıllı telefon için, oldukça etkileyici özellikler Moto M ile alıcılarını bekliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|151.4 x 75.4 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P15
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.050 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto M Fiyatı
|250 €
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto M Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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